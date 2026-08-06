Viendiska iekārta BDS 43/ Orbital C
Jaudīga, izturīga un daudzpusīga: mūsu jaunā orbitālā viena diska mašīna BDS 43 / Orbital C ar kombinētām orbītas un rotācijas kustībām maksimālai tīrīšanas efektivitātei.
Maksimāla tīrīšanas efektivitāte, plašs pielietojuma klāsts, lietotājam draudzīga apstrāde: Mūsu jaunā orbitālā viena diska iekārta BDS 43 / Orbital C uzrāda īpaši lieliskus rezultātus ēku tīrīšanā neatkarīgi no tā, vai iekārtu izmanto birojos, mazumtirdzniecības nozarē, slimnīcās vai skolās. Inovatīvās tehnoloģijas iekārta apvieno orbītas un rotācijas kustības pastāvīgā vibrācijā, tādējādi nodrošinot daudzveidīgu pielietojumu klāstu, sākot no dziļas tīrīšanas līdz pulēšanai, kristalizācijai un virsmas pārklāšanai. Tās 43 centimetru darba platums ļauj strādāt arī šaurās vai mēbelētās vietās.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša un intuitīva vadāmībaĒrta un viegla vadība. Ļoti labs līdzsvars un klusa darbība. Palīdz izvairīties no darbības kļūdām.
Reversā roktura režīmsPalielina birstu spiedienu no 38 līdz 55 kilogramiem. Augsta tīrīšanas efektivitāte arī sarežģītos apstākļos. Viegls darbs, arī ierobežotās telpās.
90° noliekta galvaĻauj vienkārši un ātri nomainīt spilventiņu. Paaugstina komfortu, izvairoties no mitriem paliktņiem uz grīdām.
Rotējoša orbītas kustība
- Lielisks tīrīšanas rezultāts ar samazinātu tīrīšanas laiku līdz 50%.
- Lieliski tīrīšanas rezultāti visiem grīdas veidiem.
- Samazinātas tīrīšanas un apmācības izmaksas.
Jaudīgs motors
- Īpaši izturīga un stabila konstrukcija.
- Jaudīgs dažādiem pielietojumiem
- Zemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Darba augstums (mm)
|100
|Tvertne, svaiga paplāksne (l)
|12
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|60
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|38 - 55
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|54
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|52.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1070 x 570 x 430
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tvertne: 12 l
- Pada turētājs
Aprīkojums
- Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots birojiem, ražotnēm, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, viesnīcām, ēdnīcām, slimnīcām un skolām
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast BDS 43/ Orbital C rezerves daļas
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