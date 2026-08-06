Viendiska iekārta BDS 43/ Orbital C Spray
Jaunā orbitālā viena diska mašīna BDS 43 / Orbital C Spray ir piemērota daudzām ēku tīrīšanas vajadzībām. Arī dziļai paklāju tīrīšanai, pateicoties integrētajām izsmidzināšanas sprauslām.
Mūsu jaunā orbītas viena diska iekārat BDS 43/Orbital C Spray ir ar 43 centimetru darba platumu un lielu pielietojumu klāstu ēku tīrīšanai. Iekārta orbītas un rotācijas kustības apvieno pastāvīgā vibrācijā, tādējādi palielinot tīrīšanas efektivitāti. Turklāt iekārta ir aprīkota ar smidzināšanas sprauslām, kas īpaši paredzētas paklāju tīrīšanai, sadalot nepieciešamo tīrīšanas šķīduma daudzumu lielās platībās, turklāt līdztekus tīrīšanas efektivitātei ir iespējami arī īsi žāvēšanas laiki. Saistītas orbitālās kustības: izturīgā iekārta ir ļoti gluda un izturīga, kas garantē augstu lietotāja ērtumu bez noguruma - neatkarīgi no tā, vai tas notiek mazgāšanas, attīrīšanas, pulēšanas vai kristalizācijas laikā.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša un intuitīva vadāmībaĒrta un viegla vadība. Ļoti labs līdzsvars un klusa darbība. Palīdz izvairīties no darbības kļūdām.
Reversā roktura režīmsPalielina birstu spiedienu no 38 līdz 55 kilogramiem. Augsta tīrīšanas efektivitāte arī sarežģītos apstākļos. Viegls darbs, arī ierobežotās telpās.
Integrētas, regulējamas izsmidzināšanas sprauslasPrecīzai ūdens plūsmai un lielai teritorijas veiktspējai. Lielisks tīrīšanas rezultāts un īss žāvēšanas laiks.
Rotējoša orbītas kustība
- Lielisks tīrīšanas rezultāts ar samazinātu tīrīšanas laiku līdz 50%.
- Lieliski tīrīšanas rezultāti visiem grīdas veidiem.
- Samazinātas tīrīšanas un apmācības izmaksas.
90° noliekta galva
- Ļauj vienkārši un ātri nomainīt spilventiņu.
- Paaugstina komfortu, izvairoties no mitriem paliktņiem uz grīdām.
Jaudīgs motors
- Īpaši izturīga un stabila konstrukcija.
- Jaudīgs dažādiem pielietojumiem
- Zemas ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Darbināma no tīkla
|Birstu darba platums (mm)
|430
|Darba augstums (mm)
|100
|Tvertne, svaiga paplāksne (l)
|12
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|60
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|38 - 55
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|54.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 520 x 1070
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tvertne: 12 l
- Pada turētājs
Aprīkojums
- Darbināma no tīkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots birojiem, ražotnēm, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, viesnīcām, ēdnīcām, slimnīcām un skolām
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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