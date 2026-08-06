Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Aprīkots ar jaudīgu 170 Ah akumulatoru un iebūvētu akumulatora lādētāju: mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas). Kompakta, manevrējama iekārta ar disku sukas galvu.
Kompakta, veikla, ar akumulatoru darbināma: mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) ar disku sukas galvu un 75 centimetru darba platumu zina, kā pārsteigt tīrīšanas laikā, arī leņķveida vietās. Pateicoties divām 110 litru tvertnēm tīram un netīram ūdenim, kā arī no ātruma atkarīgai ūdens dozēšanai, iekārta tiek galā ar gariem darba cēlieniem un nodrošina jaudu līdz 4500 m² stundā. Komplektācijā iekļauts jaudīgs 170 Ah akumulators kopā ar saderīgu akumulatora lādētāju, kā arī laika taupīšanas funkcija tīrā ūdens tvertnes automātiskai piepildīšanai un KIK taustiņu sistēma, kas ļauj individuāli piešķirt piekļuves tiesības svarīgām mašīnas funkcijām. B 110 R ir neticami vienkārši lietojams, pateicoties krāsu kodētajiem vadības elementiem un lielajam displejam, uz kura visas svarīgās funkcijas var iestatīt vairāk nekā 30 valodās. Iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamiem dienas gaitas lukturiem, lai uzlabotu darba komfortu un drošību.
Īpašības un ieguvumi
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātrumaSamazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Inovatīva KIK sistēmaKrāsu atslēgas dažādām piekļuves tiesībām, lai aizsargātu pret darbības kļūdām. Tīrīšanas režīmus un citas funkcijas var iepriekš iestatīt katram lietotājam. Optimāla pielāgošanās katra lietotāja individuālajiem uzdevumiem.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|4500
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz
|2032-01-01
|Svars bez piederumiem (kg)
|370
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- Stāvbremze
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai