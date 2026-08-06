Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75

Aprīkots ar jaudīgu 170 Ah akumulatoru un iebūvētu akumulatora lādētāju: mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas). Kompakta, manevrējama iekārta ar disku sukas galvu.

Kompakta, veikla, ar akumulatoru darbināma: mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) ar disku sukas galvu un 75 centimetru darba platumu zina, kā pārsteigt tīrīšanas laikā, arī leņķveida vietās. Pateicoties divām 110 litru tvertnēm tīram un netīram ūdenim, kā arī no ātruma atkarīgai ūdens dozēšanai, iekārta tiek galā ar gariem darba cēlieniem un nodrošina jaudu līdz 4500 m² stundā. Komplektācijā iekļauts jaudīgs 170 Ah akumulators kopā ar saderīgu akumulatora lādētāju, kā arī laika taupīšanas funkcija tīrā ūdens tvertnes automātiskai piepildīšanai un KIK taustiņu sistēma, kas ļauj individuāli piešķirt piekļuves tiesības svarīgām mašīnas funkcijām. B 110 R ir neticami vienkārši lietojams, pateicoties krāsu kodētajiem vadības elementiem un lielajam displejam, uz kura visas svarīgās funkcijas var iestatīt vairāk nekā 30 valodās. Iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamiem dienas gaitas lukturiem, lai uzlabotu darba komfortu un drošību.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Lieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Samazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75: Inovatīva KIK sistēma
Inovatīva KIK sistēma
Krāsu atslēgas dažādām piekļuves tiesībām, lai aizsargātu pret darbības kļūdām. Tīrīšanas režīmus un citas funkcijas var iepriekš iestatīt katram lietotājam. Optimāla pielāgošanās katra lietotāja individuālajiem uzdevumiem.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
  • Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
  • Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
  • Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 750
Sūkšanas darba platums (mm) 950
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 110 / 110
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 4500
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas uzlādes laiks (h) 7
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 230
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 10
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (kg) 75
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1750
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 5.7
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 59
Nominālā jauda (W) līdz 2350
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 650
Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz 2032-01-01
Svars bez piederumiem (kg) 370
Izmēri (G x P x A) (mm) 1695 x 975 x 1315

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • C veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • Stāvbremze
  • Salenoīda vārsts
  • Divu tvertņu sistēma
  • Sēdeklis ar regulējamu augstumu
  • Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
  • standarta dienas braukšanas gaisma
  • izturīgs priekšējais buferis
  • darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
  • programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
  • Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
  • Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
  • elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
  • Easy Operation režīmu pārslēgs
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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