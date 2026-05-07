Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) ar 110 litru tvertni. Tīrīšanas līdzekļu dozēšanas sistēma, 2 disku birstes, kā arī 170 Ah akumulators kopā ar iebūvētu lādētāju.
Vislabākie tīrīšanas rezultāti, resursu taupīšanas sistēmas, vienkārša darbība un augsts lietotājdraudzības līmenis: mūsu ar stūri vadāmais mazgātājs un žāvētājs B 110 R pārliecina visās jomās. Iekārta darbojas ar jaudīgu 170 Ah akumulatoru, kas tiek ērti uzlādēts, izmantojot iebūvēto akumulatora lādētāju, 2 disku birstes ar 75 centimetru darba platumu, no ātruma atkarīgo ūdens dozēšanu un Dose tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu, panākot lielu tīrīšanas jaudu ar mazu ūdens un tīrīšanas līdzekļu patēriņu. Krāsu kodēti vadības elementi, tīrīšanas programmas izvēles slēdzis EASY Operation un lielais 30 valodu krāsu displejs nodrošina arī ļoti vienkāršu darbību. Automātiskā uzpilde, kas ļauj ietaupīt laiku tīrā ūdens tvertnes uzpildē, kā arī tvertnes skalošanas sistēma ātrai netīrā ūdens tvertnes tīrīšanai ir integrētas, lai nodrošinātu maksimālu lietotāja ērtumu. Lai uzlabotu darba komfortu un drošību, iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamām dienas braukšanas gaismām.
Īpašības un ieguvumi
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātrumaSamazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Inovatīva KIK sistēmaKrāsu atslēgas dažādām piekļuves tiesībām, lai aizsargātu pret darbības kļūdām. Tīrīšanas režīmus un citas funkcijas var iepriekš iestatīt katram lietotājam. Optimāla pielāgošanās katra lietotāja individuālajiem uzdevumiem.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|4500
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Svars bez piederumiem (kg)
|373
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
- tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Stāvbremze
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai