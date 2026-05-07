Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75

Mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) ar 110 litru tvertni. Tīrīšanas līdzekļu dozēšanas sistēma, 2 disku birstes, kā arī 170 Ah akumulators kopā ar iebūvētu lādētāju.

Vislabākie tīrīšanas rezultāti, resursu taupīšanas sistēmas, vienkārša darbība un augsts lietotājdraudzības līmenis: mūsu ar stūri vadāmais mazgātājs un žāvētājs B 110 R pārliecina visās jomās. Iekārta darbojas ar jaudīgu 170 Ah akumulatoru, kas tiek ērti uzlādēts, izmantojot iebūvēto akumulatora lādētāju, 2 disku birstes ar 75 centimetru darba platumu, no ātruma atkarīgo ūdens dozēšanu un Dose tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu, panākot lielu tīrīšanas jaudu ar mazu ūdens un tīrīšanas līdzekļu patēriņu. Krāsu kodēti vadības elementi, tīrīšanas programmas izvēles slēdzis EASY Operation un lielais 30 valodu krāsu displejs nodrošina arī ļoti vienkāršu darbību. Automātiskā uzpilde, kas ļauj ietaupīt laiku tīrā ūdens tvertnes uzpildē, kā arī tvertnes skalošanas sistēma ātrai netīrā ūdens tvertnes tīrīšanai ir integrētas, lai nodrošinātu maksimālu lietotāja ērtumu. Lai uzlabotu darba komfortu un drošību, iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamām dienas braukšanas gaismām.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75: Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Lieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75: Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Samazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75: Inovatīva KIK sistēma
Inovatīva KIK sistēma
Krāsu atslēgas dažādām piekļuves tiesībām, lai aizsargātu pret darbības kļūdām. Tīrīšanas režīmus un citas funkcijas var iepriekš iestatīt katram lietotājam. Optimāla pielāgošanās katra lietotāja individuālajiem uzdevumiem.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
  • Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
  • Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
  • Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 750
Sūkšanas darba platums (mm) 950
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 110 / 110
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 4500
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3150
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas uzlādes laiks (h) 7
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 10
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (kg) 75
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1750
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 5.7
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 59
Nominālā jauda (W) līdz 2350
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 650
Svars bez piederumiem (kg) 373
Izmēri (G x P x A) (mm) 1695 x 975 x 1315

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • C veida ūdens savācējlata
  • tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu

Aprīkojums

  • Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
  • Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • DOSE
  • Stāvbremze
  • Salenoīda vārsts
  • Divu tvertņu sistēma
  • Sēdeklis ar regulējamu augstumu
  • Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
  • standarta dienas braukšanas gaisma
  • neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
  • izturīgs priekšējais buferis
  • darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
  • programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
  • Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
  • Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
  • elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
  • Easy Operation režīmu pārslēgs
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija