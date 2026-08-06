Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
Jaudīga, ļoti viegli darbināma mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) ar lielu aprīkojuma komplektu, rullīšu sukas galvu un integrētu slaucīšanas mehānismu ar 75 centimetru darba platumu.
Pārliecinošs aprīkojums vērtīgu resursu aizsardzībai, piemēram, tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma un no ātruma atkarīga ūdens dozēšana, ir galvenie mūsu mazgāšanas iekārtas ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) koncepcijas elementi. Komplektācijā iekļauts jaudīgs 170 Ah akumulators kopā ar saderīgu akumulatora lādētāju. Rullīšu sukas galva ar 75 centimetru darba platumu un integrētu pirmsslaucīšanas funkciju palīdz nodrošināt optimālu tīrīšanu. Mūsu viedā automātiskās uzpildes funkcija un automātiskā tvertnes skalošanas sistēma ir iekļautas standarta komplektācijā, lai ātri uzpildītu tīrā ūdens tvertni vai dziļi iztīrītu netīrā ūdens tvertni. Abas tvertnes satur 110 litrus. Turklāt lietotājiem ir ērta sēdekļa augstuma regulēšana, vienkāršas iestatīšanas iespējas, izmantojot krāsu displeju vairāk nekā 30 valodās, kā arī dienas gaitas lukturi vēl lielākai drošībai. Ar B 110 R var izmazgāt aptuveni 4500 m2 stundā.
Īpašības un ieguvumi
Rullīšu birstes galva ar integrētu slaucīšanas ierīciIzgatavots no presēta alumīnija ar lieliem bufera riteņiem. Ietaupa laiku ar integrētu rupjo netīrumu iepriekšēju slaucīšanu. Ļoti vienmērīga un klusa darbība, izmantojot zonās, kas jutīgas pret troksni.
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātrumaSamazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|4500
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1200
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz
|2032-01-01
|Svars bez piederumiem (kg)
|373
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
- tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Stāvbremze
- Integrated sweeper
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- īpaši klusa cilindrveida birstes galva vietām, kurās nedrīkst pārmērīgi trokšņot
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
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Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai