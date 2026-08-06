Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
110 litru tīrā un netīra ūdens tvertnes, kā arī automātiskās uzpildes funkcija ļauj mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju (operators brauc uz iekārtas) stundā izmazgāt 5100 m².
Pateicoties 110 litru tīra un netīra ūdens tvertnes tilpumam, kā arī diska birstes galvai ar 75 centimetru darba platumu, mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) bez piepūles iztīra aptuveni 5100 m² stundā. Pievienots arī sānu tīrīšanas klājs, kas pagarina darba platumu par 10 centimetriem un ļauj notīrīt tuvu malām. Izmantojot resursus taupošo tīrīšanas līdzekļu dozēšanas sistēmu, laika taupīšanas funkciju tīrā ūdens tvertnes automātiskai piepildīšanai un KIK taustiņu sistēmu, lai izvairītos no darbības kļūdām, iekārtai ir papildu funkcijas efektīvai un lietotājam draudzīgai darbībai. Standarta komplektācijā ietilpst arī jaudīgs 170 Ah akumulators un iebūvētais akumulatora lādētājs. Lietotājam ir ērta sēdekļa augstuma regulēšana, vienkāršas iestatīšanas iespējas, izmantojot krāsu displeju vairāk nekā 30 valodās, kā arī dienas gaitas lukturi pasīvās drošības palielināšanai.
Īpašības un ieguvumi
Laika un izmaksu taupīšanas sānu tīrīšanas klājsAtļauj tīrīšanu pie sienām vai plauktiem tuvu malām. Šķēršļu gadījumā pagriežas zem iekārtas, tādējādi izvairoties no bojājumiem. Ietaupa izmaksas, izvairoties no manuāla atkārtota darba pierobežas apgabalos.
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātrumaSamazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 5100
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz
|2032-01-01
|Svars bez piederumiem (kg)
|380
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
- Side scrubbing deck
- izturīga, lieta alumīnija savācējlata
- tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Stāvbremze
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai