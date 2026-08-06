Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75

110 litru tīrā un netīra ūdens tvertnes, kā arī automātiskās uzpildes funkcija ļauj mazgāšanas iekārtai ar žāvēšanas funkciju (operators brauc uz iekārtas) stundā izmazgāt 5100 m².

Pateicoties 110 litru tīra un netīra ūdens tvertnes tilpumam, kā arī diska birstes galvai ar 75 centimetru darba platumu, mūsu mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) bez piepūles iztīra aptuveni 5100 m² stundā. Pievienots arī sānu tīrīšanas klājs, kas pagarina darba platumu par 10 centimetriem un ļauj notīrīt tuvu malām. Izmantojot resursus taupošo tīrīšanas līdzekļu dozēšanas sistēmu, laika taupīšanas funkciju tīrā ūdens tvertnes automātiskai piepildīšanai un KIK taustiņu sistēmu, lai izvairītos no darbības kļūdām, iekārtai ir papildu funkcijas efektīvai un lietotājam draudzīgai darbībai. Standarta komplektācijā ietilpst arī jaudīgs 170 Ah akumulators un iebūvētais akumulatora lādētājs. Lietotājam ir ērta sēdekļa augstuma regulēšana, vienkāršas iestatīšanas iespējas, izmantojot krāsu displeju vairāk nekā 30 valodās, kā arī dienas gaitas lukturi pasīvās drošības palielināšanai.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Laika un izmaksu taupīšanas sānu tīrīšanas klājs
Laika un izmaksu taupīšanas sānu tīrīšanas klājs
Atļauj tīrīšanu pie sienām vai plauktiem tuvu malām. Šķēršļu gadījumā pagriežas zem iekārtas, tādējādi izvairoties no bojājumiem. Ietaupa izmaksas, izvairoties no manuāla atkārtota darba pierobežas apgabalos.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Sēdeklis ar regulējamu augstumu
Lieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75: Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
Samazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
  • Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
  • Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
  • Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 750
Sūkšanas darba platums (mm) 950
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 110 / 110
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) maks. 5100
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3600
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas uzlādes laiks (h) 7
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 230
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 10
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (kg) 75
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1750
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 5.7
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 59
Nominālā jauda (W) līdz 2350
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 650
Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz 2032-01-01
Svars bez piederumiem (kg) 380
Izmēri (G x P x A) (mm) 1695 x 975 x 1315

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • C veida ūdens savācējlata
  • Side scrubbing deck
  • izturīga, lieta alumīnija savācējlata
  • tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu

Aprīkojums

  • Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
  • Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • DOSE
  • Stāvbremze
  • Salenoīda vārsts
  • Divu tvertņu sistēma
  • Sēdeklis ar regulējamu augstumu
  • Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
  • standarta dienas braukšanas gaisma
  • neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
  • izturīgs priekšējais buferis
  • darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
  • programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
  • Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
  • Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
  • elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
  • Easy Operation režīmu pārslēgs
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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