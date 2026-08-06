Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Uzticama mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B110 R (operators brauc uz iekārtas) ar 170 Ah akumulatoru, iebūvētu akumulatora lādētāju, sānu tīrīšanas klāju un tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēmu. Teritorijas veiktspēja: 5100 m2 / stundā.
Labākie tīrīšanas rezultāti, resursus taupošas sistēmas, vienkārša darbība un lietotājam draudzīga darbība: mūsu uzlādējamā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B110 R (operators brauc uz iekārtas) pārliecina visās jomās. Ar jaudīgu 170 Ah akumulatoru, ko ērti uzlādē ar iebūvēto akumulatora lādētāju, 2 disku birstes ar 75 centimetru darba platumu, no ātruma atkarīga ūdens dozēšana un tīrīšanas līdzekļa dozēšanas sistēma nodrošina augstu tīrīšanas jaudu ar mazu ūdens un tīrīšanas līdzekļu patēriņu. Krāsu kodēšanas vadības elementi, vadības slēdzis EASY tīrīšanas programmas izvēlei un lielais 30 valodu krāsu displejs nodrošina ļoti vienkāršu darbību. Automātiskā tīrā ūdens uzpildes funkcija laika ietaupīšanai un tvertnes skalošanas sistēma netīrā ūdens tvertnes ātrai tīrīšanai ir integrēta maksimāli ērtam lietojumam. Iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamiem dienas gaitas lukturiem, lai uzlabotu darba komfortu un drošību.
Īpašības un ieguvumi
Rullīšu birstes galva ar integrētu slaucīšanas ierīciIzgatavots no presēta alumīnija ar lieliem bufera riteņiem. Ietaupa laiku ar integrētu rupjo netīrumu iepriekšēju slaucīšanu. Ļoti vienmērīga un klusa darbība, izmantojot zonās, kas jutīgas pret troksni.
Laika un izmaksu taupīšanas sānu tīrīšanas klājsAtļauj tīrīšanu pie sienām vai plauktiem tuvu malām. Šķēršļu gadījumā pagriežas zem iekārtas, tādējādi izvairoties no bojājumiem. Ietaupa izmaksas, izvairoties no manuāla atkārtota darba pierobežas apgabalos.
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātruma
- Samazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos.
- Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju.
- Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|maks. 5100
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3600
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1200
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz
|2032-01-01
|Svars bez piederumiem (kg)
|380
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
- Side scrubbing deck
- izturīga, lieta alumīnija savācējlata
- tīrīšanas līdzekļa dozēšanas tvertne ar slēgta cikla sistēmu
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Patentēta tvertnes skalošanas sistēma
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Stāvbremze
- Integrated sweeper
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- neliela tīrīšanas līdzekļa dozēšana līdz 0,25 %
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- īpaši klusa cilindrveida birstes galva vietām, kurās nedrīkst pārmērīgi trokšņot
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
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Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai