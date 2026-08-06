Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
Mūsu ar akumulatoru darbināmā mazgāšanas iekārta ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) stundas laikā tiek galā ar 4500 m² . 170 Ah akumulators un akumulatora lādētājs ir iekļauti standarta komplektācijā.
Izmantojot mūsu mazgāšanas iekārtu ar žāvēšanas funkciju B 110 R (operators brauc uz iekārtas) iespējami gari darba intervāli un veiktspēja līdz 4500 m² stundā. iekārtai ir arī jaudīgs 170 Ah akumulators, kā arī integrēts akumulatora lādētājs, 110 litru tīrā un netīrā ūdens tvertnes, kā arī ekonomiska un no ātruma atkarīga ūdens dozēšana. Ar 75 centimetru darba platumu teritorijas tiek notīrītas, izmantojot uzticamu veltņu suku mehānismu ar integrētu slaucīšanas funkciju. Iekārtas darbība ir arī ļoti vienkārša. Papildus mūsu inovatīvajai KIK taustiņu sistēmai, lai izvairītos no darbības kļūdām, vienkāršu lietošanu nodrošina ar krāsu kodēti darbības elementi, EASY darbības slēdzis, daudzvalodu displejs, kā arī laika taupīšana un ērta automātiskās uzpildes funkcija tīrā ūdens tvertnes piepildīšanai. Iekārta ir aprīkota ar vadītāja sēdekli ar regulējamu augstumu un redzamiem dienas gaitas lukturiem, lai uzlabotu darba komfortu un drošību.
Īpašības un ieguvumi
Rullīšu birstes galva ar integrētu slaucīšanas ierīciIzgatavots no presēta alumīnija ar lieliem bufera riteņiem. Ietaupa laiku ar integrētu rupjo netīrumu iepriekšēju slaucīšanu. Ļoti vienmērīga un klusa darbība, izmantojot zonās, kas jutīgas pret troksni.
Sēdeklis ar regulējamu augstumuLieliska sēdēšanas pozīcija neatkarīgi no operatora fiziskā auguma. Lielisks sēdēšanas komforts brauciena laikā. Ļauj ilgāk strādāt bez noguruma.
Ūdens dozēšana atkarībā no ātrumaSamazina ūdens piegādi līkumos vai lēnos braucienos. Ūdens taupīšanas funkcija palielina teritorijas veiktspēju. Ātrāka grīdas žūšana un zemāks atlikušā ūdens risks līkumos.
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|950
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|110 / 110
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|4500
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3150
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|7
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1200
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|75
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1750
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 5.7
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|59
|Nominālā jauda (W)
|līdz 2350
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|650
|Programmatūras atjauninājumi pieejami līdz
|2032-01-01
|Svars bez piederumiem (kg)
|370
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- C veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Pludiņa tvertnes uzpildes sistēma, kas nepieļauj ūdens pārplūdi (Auto Fill)
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- Stāvbremze
- Integrated sweeper
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Sēdeklis ar regulējamu augstumu
- Tīrā ūdens līmeņa indikators: Ar ūdens spiedienu
- standarta dienas braukšanas gaisma
- izturīgs priekšējais buferis
- darba ātrumam pielāgota ūdens dozēšana
- programmatūras atjauninājumus un zaudējumu novērtēšanu var veikt attālināti, izmantojot "Kärcher fleet" sistēmu
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- Kärcher viedā atslēgu sistēma (KIK) ar vairāk nekā 30 lietotāju valodām un atsevišķo lietotāju tiesībām
- īpaši klusa cilindrveida birstes galva vietām, kurās nedrīkst pārmērīgi trokšņot
- Home Base stiprinājuma sistēma slotai u. c.
- elektriskais un mehāniskais pludiņslēdzis
- Easy Operation režīmu pārslēgs
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Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai