Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 200 R + R 90
Battery-operated B 200 R + R 90 ride-on scrubber drier. With a 200-litre tank, more efficient roller technology, 90 cm working width and the FACT system for regulation of the brush speed.
Simple to operate thanks to the EASY Operation system, large colour display and colour-coded operating elements: Our ride-on scrubber dryer B 200 R + R 90 with 90 cm working width, proven roller brush technique and 3-stage control of the brush speed (Fact). The battery powered, compact and very economical machine thanks to eco!efficiency mode impresses during interior cleaning on areas between 2500 and 7000 m². With the innovative KIK key system operating errors by unauthorised individuals are effectively ruled out, whereas a large and clearly arranged colour display simplifies the selection of the cleaning modes. With the Auto Fill function for simple and time-saving filling of the 200 litre fresh water tank, the patented tank rinsing system for hygienic rinsing of the dirty water tank and the Dose cleaning agent dosing system, which guarantees uniform and precise dosing of the cleaning agent, several comfort functions can also be optionally selected. Also possible: Connection of the machine to Kärcher Fleet, the web-based fleet management system.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga savācējsliede, izgatavota no presēta alumīnija
- Ar nodilumizturīgiem un ilgnoturīgiem Linatex® sūknēšanas atlokiem lieliskiem sūkšanas rezultātiem
- Ātra un vienkārša sūkšanas atloku nomaiņa.
- Saskaroties ar sienām, pagriežas, tādējādi izvairoties no bojājumiem.
Rullīšu birstes galva ar integrētu slaucīšanas ierīci
- Izgatavots no presēta alumīnija ar lieliem bufera riteņiem.
- Ietaupa laiku ar integrētu rupjo netīrumu iepriekšēju slaucīšanu.
- Ļoti vienmērīga un klusa darbība, izmantojot zonās, kas jutīgas pret troksni.
Inovatīva KIK sistēma
- Paaugstināta aizsardzība pret nepareizu ekspluatāciju.
- Samazinātas apkopes izmaksas.
- Optimāla pielāgošana individuālām tīrīšanas vajadzībām, kas neprasa iekārtas operatoram pārāk daudz pūļu.
eco!efficiency režīms enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanai
- Samazināts enerģijas patēriņš.
- 40% longer runtime per battery charge.
- Even quieter and therefore ideal for noise-sensitive areas (daytime cleaning, hospitals, hotels, etc.).
Auto Fill (optional)
- Automātiska tīrā ūdens tvertnes uzpildīšana
- Pievienojiet tīrā ūdens šļūteni, un uzpildīšana automātiski apstāsies, kad tvertne būs pilna
Iespēja izvēlēties no četriem akumulatoriem
- Pieejami gan bezapkopes, gan zemas apkopes akumulatori ar 36 V / 180 Ah vai 240 Ah.
Large, colour display
- Clearly arranged display of the current programme.
- Iespējama ātra un vienkārša uzstādījumu nomaiņa.
Patented tank rinsing system (optional)
- Easy cleaning of the waste water tank.
- Water savings of up to 70% in comparison with cleaning using a standard water hose.
- Labākai higiēnai.
Ievūvēts bateriju lādētājs
- Nav nepieciešams atsevišķs lādētājs.
- Ērta un viegla vadība.
- Pielāgojams dažādu veidu akumulatoru baterijām.
Optional cleaning agent dosing (DOSE)
- Saves on cleaning agent.
- Precise and uniform dosing (can be set from 0 to 3%).
- Tīrīšanas līdzekli var nomainīt bez nepieciešamības iztukšot tīrā ūdens tvertni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|900
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1180
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|200 / 200
|Gružu tvertne (l)
|9
|Baterija (V)
|36
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|10
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|600 - 1300
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|505
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 7
|Nominālā jauda (W)
|2600
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|994
|Svars bez piederumiem (kg)
|629
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2046 x 1200 x 1420
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 2 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Integrated sweeper
- Slaucīšanas funkcija
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
Pielietošanas veidi
- Izmantošanai ražošanas zonās, piemēram, rūpnīcu grīdām.
- Ideāli piemērots arī noliktavu tīrīšanai
- Ātrai un efektīvai pamata un visaptverošai tīrīšanai tirdzniecības centros.
- Daudzstāvu autostāvvietās