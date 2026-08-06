Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100
Pateicoties cilindrveida birstu tehnoloģijai un 100 cm darba platumam, ar akumulatoru darbināmais grīdas mazgātājs un žāvētājs B 250 R + R 100 ir lieliski piemērots telpu tīrīšanai un pulēšanai līdz 12 000 m².
Īpaša veiklība ar lielu laukuma veiktspēju lieliski raksturo kompakto un ar akumulatoru darbināmo grīdas mazgātāju un žāvētāju B 250 R + R 100 ar pārbaudītu veltņu tehnoloģiju un 250 litru ūdens tvertni. Iekārta ir pieejama vairākās konfigurācijas iespējās, un tā pārliecina ar viedu darbības koncepciju, krāsu kodētiem vadības elementiem, KIK taustiņu sistēmu, EASY darba slēdzi un lielu krāsu displeju, ar kura palīdzību var iestatīt un pielāgot tīrīšanas režīmus. Lai iegūtu optimālus tīrīšanas un pulēšanas rezultātus, birstīšu ātrumu var regulēt 3 pakāpēs, izmantojot FACT (Power, Whisper un Fine Clean režīmā). Automātiskās uzpildes sistēma ļauj ārkārtīgi vienkārši un laikietilpīgi piepildīt tīrā ūdens tvertni, patentētais eco!efficiency režīms samazina ūdens un enerģijas patēriņu, nospiežot vienu pogu, kā arī palielina jaudīgā akumulatora darbības laiku (36 V / 630 Ah ) par vēl aptuveni 20 procentiem. Pieejams arī savienojums ar mūsu mākoņdatu iekārtu pārvaldības sistēmu Kärcher Fleet. Izmantojot mākoņa pārvaldības sistēmu, iekārtu var uzraudzīt reāllaikā un, piemēram, optimizēt izmantošanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Birstu darba platums (mm)
|1000
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1060
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|250 / 250
|Gružu tvertne (l)
|20
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|9600
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|7200
|Baterijas tips
|Viegli kopjams
|Baterija (V/Ah)
|36 / 630
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 6
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|600 - 1200
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|260
|Ūdens patēriņš (l/min)
|8
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|67
|Nominālā jauda (W)
|līdz 5200
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1900 x 1060 x 1550
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Divu tvertņu sistēma