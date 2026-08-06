Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100

Pateicoties cilindrveida birstu tehnoloģijai un 100 cm darba platumam, ar akumulatoru darbināmais grīdas mazgātājs un žāvētājs B 250 R + R 100 ir lieliski piemērots telpu tīrīšanai un pulēšanai līdz 12 000 m².

Īpaša veiklība ar lielu laukuma veiktspēju lieliski raksturo kompakto un ar akumulatoru darbināmo grīdas mazgātāju un žāvētāju B 250 R + R 100 ar pārbaudītu veltņu tehnoloģiju un 250 litru ūdens tvertni. Iekārta ir pieejama vairākās konfigurācijas iespējās, un tā pārliecina ar viedu darbības koncepciju, krāsu kodētiem vadības elementiem, KIK taustiņu sistēmu, EASY darba slēdzi un lielu krāsu displeju, ar kura palīdzību var iestatīt un pielāgot tīrīšanas režīmus. Lai iegūtu optimālus tīrīšanas un pulēšanas rezultātus, birstīšu ātrumu var regulēt 3 pakāpēs, izmantojot FACT (Power, Whisper un Fine Clean režīmā). Automātiskās uzpildes sistēma ļauj ārkārtīgi vienkārši un laikietilpīgi piepildīt tīrā ūdens tvertni, patentētais eco!efficiency režīms samazina ūdens un enerģijas patēriņu, nospiežot vienu pogu, kā arī palielina jaudīgā akumulatora darbības laiku (36 V / 630 Ah ) par vēl aptuveni 20 procentiem. Pieejams arī savienojums ar mūsu mākoņdatu iekārtu pārvaldības sistēmu Kärcher Fleet. Izmantojot mākoņa pārvaldības sistēmu, iekārtu var uzraudzīt reāllaikā un, piemēram, optimizēt izmantošanu.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Birstu darba platums (mm) 1000
Sūkšanas darba platums (mm) 1060
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 250 / 250
Gružu tvertne (l) 20
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 9600
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 7200
Baterijas tips Viegli kopjams
Baterija (V/Ah) 36 / 630
Baterijas darbības laiks (h) maks. 6
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 600 - 1200
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 260
Ūdens patēriņš (l/min) 8
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 67
Nominālā jauda (W) līdz 5200
Izmēri (G x P x A) (mm) 1900 x 1060 x 1550

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 250 R + R 100
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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