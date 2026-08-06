Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG

Ar LPG darbināma un ar stūri vadāma grīdas mazgāšanas iekārta ar žāvētāju B 300 RI LPG ar integrētu slaucīšanas funkciju, pateicoties 1045 mm platai cilindrveida birstei. Teritorijas veiktspēja ir 16 550 m² / h.

Aprīkota ar darba platumu līdz 1755 cm un īpaši lielu cilindrveida birsti, uzbraucamā kombinētā mašīna B 300 RI LPG ļauj berzt un slaucīt vienā solī, un tāpēc ir ideāli piemērota dziļai lielu teritoriju tīrīšanai. Pateicoties izvēles sānu birstēm ir iespējama arī tīrīšana tuvu sienām un stūros. Videi draudzīga un ekonomiska piedziņa ar šķidro gāzi (LPG), kā arī 300 litru ūdens tvertne ļauj veikt lielus darba intervālus ar darbības rādītājiem līdz 16 550 m² / h. Plašs, izliekts rakelis nodrošina lielisku iesūkšanu, turpretī augsta tvertne garantē vienkāršu un ļoti ērtu atkritumu savākšanu. Cietais tērauda rāmis piešķir mašīnai nepieciešamo izturību, lai tā viegli pārvarētu arī citas sarežģītākas situācijas.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG: Slauka un vienlaicīgi mazgā un berž
Slauka un vienlaicīgi mazgā un berž
Iekārta ar augstu darba ražīgumu. Lielāka tīrīšanas veiktspēja īsākā laikposmā. Nav nepieciešams veikt priekšslaucīšanu.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG: Mehānisms vienkāršai gružu tvertnes iztukšošanai
Mehānisms vienkāršai gružu tvertnes iztukšošanai
Ērti vadāma iekārta. Nav saskares ar netīrumiem. Mehānisms vienkāršai gružu tvertnes iztukšošanai, kuru var izmantot operatoram neatstājot sēdvietu.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG: Grozāma sānu birste / sānu beršanas birstes abās iekārtas pusēs
Grozāma sānu birste / sānu beršanas birstes abās iekārtas pusēs
Iespēja palielināt darba platumu līdz 1755 mm. Iekārtu var izmantot virsmu tīrīšanai ar veiktspēju 16 000 m²/st. Aizsargā iekārtu un objektus.
Paaugstināta iekārtas operatora sēdvieta
  • Ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība.
  • Vienkārši manevrējams.
Ekonomisks sašķidrinātās gāzes (LPG) iekšdedzes dzinējs
  • Ilgiem darba intervāliem bez pārtraukumiem.
  • Piemērots arī regulārai iekštelpu uzkopšanai.
  • Tīrīšanai neatkarīgi no strāvas padeves pieejamības.
Pamatīgs metāla rāmis
  • Izturīga iekārta, kas ir piemērota arī īpaši intensīviem tīrīšanas darbiem.
Izliektas ūdens savācējsliedes
  • Ļoti laba sūkšanas veiktspēja pat asos stūros.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids LPG
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 1045 - 1755
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1755
Sūkšanas darba platums (mm) 1440
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 300 / 300
Gružu tvertne (l) 180
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 16550
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 12400
Baterijas tips Startera akumulators
Baterija (V/Ah) 12 / 80
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 12
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 460 - 460
Birstes kontaktspiediens (kg) 25 - 150
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 87
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 2635
Izmēri (G x P x A) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Veltnītis: 2 Gabals(i)
  • C veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Stāvbremze
  • Integrated sweeper
  • Slaucīšanas funkcija
  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG
Videos
Pielietošanas veidi
  • Daudzstāvu autostāvvietās
  • Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Rūpniecības nozarei (velmētavās, cementa rūpnīcās), loģistikas uzņēmumiem, noliktavām, autostāvvietām (arī daudzstāvu), būvniecībā, tīrīšanas darbiem lidostās un ostās.
  • Ideāli piemērots arī noliktavu tīrīšanai
  • Mazumtirgotājiem
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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