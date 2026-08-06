Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 300 R I LPG
Ar LPG darbināma un ar stūri vadāma grīdas mazgāšanas iekārta ar žāvētāju B 300 RI LPG ar integrētu slaucīšanas funkciju, pateicoties 1045 mm platai cilindrveida birstei. Teritorijas veiktspēja ir 16 550 m² / h.
Aprīkota ar darba platumu līdz 1755 cm un īpaši lielu cilindrveida birsti, uzbraucamā kombinētā mašīna B 300 RI LPG ļauj berzt un slaucīt vienā solī, un tāpēc ir ideāli piemērota dziļai lielu teritoriju tīrīšanai. Pateicoties izvēles sānu birstēm ir iespējama arī tīrīšana tuvu sienām un stūros. Videi draudzīga un ekonomiska piedziņa ar šķidro gāzi (LPG), kā arī 300 litru ūdens tvertne ļauj veikt lielus darba intervālus ar darbības rādītājiem līdz 16 550 m² / h. Plašs, izliekts rakelis nodrošina lielisku iesūkšanu, turpretī augsta tvertne garantē vienkāršu un ļoti ērtu atkritumu savākšanu. Cietais tērauda rāmis piešķir mašīnai nepieciešamo izturību, lai tā viegli pārvarētu arī citas sarežģītākas situācijas.
Īpašības un ieguvumi
Slauka un vienlaicīgi mazgā un beržIekārta ar augstu darba ražīgumu. Lielāka tīrīšanas veiktspēja īsākā laikposmā. Nav nepieciešams veikt priekšslaucīšanu.
Mehānisms vienkāršai gružu tvertnes iztukšošanaiĒrti vadāma iekārta. Nav saskares ar netīrumiem. Mehānisms vienkāršai gružu tvertnes iztukšošanai, kuru var izmantot operatoram neatstājot sēdvietu.
Grozāma sānu birste / sānu beršanas birstes abās iekārtas pusēsIespēja palielināt darba platumu līdz 1755 mm. Iekārtu var izmantot virsmu tīrīšanai ar veiktspēju 16 000 m²/st. Aizsargā iekārtu un objektus.
Paaugstināta iekārtas operatora sēdvieta
- Ļoti laba tīrāmās virsmas pārredzamība.
- Vienkārši manevrējams.
Ekonomisks sašķidrinātās gāzes (LPG) iekšdedzes dzinējs
- Ilgiem darba intervāliem bez pārtraukumiem.
- Piemērots arī regulārai iekštelpu uzkopšanai.
- Tīrīšanai neatkarīgi no strāvas padeves pieejamības.
Pamatīgs metāla rāmis
- Izturīga iekārta, kas ir piemērota arī īpaši intensīviem tīrīšanas darbiem.
Izliektas ūdens savācējsliedes
- Ļoti laba sūkšanas veiktspēja pat asos stūros.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|LPG
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|1045 - 1755
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1755
|Sūkšanas darba platums (mm)
|1440
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|300 / 300
|Gružu tvertne (l)
|180
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|16550
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12400
|Baterijas tips
|Startera akumulators
|Baterija (V/Ah)
|12 / 80
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|12
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|460 - 460
|Birstes kontaktspiediens (kg)
|25 - 150
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 12
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|87
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|2635
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 2 Gabals(i)
- C veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Stāvbremze
- Integrated sweeper
- Slaucīšanas funkcija
- Divu tvertņu sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Daudzstāvu autostāvvietās
- Iekārta ir paredzēta izmantošanai dažādu atvērta tipa ražošanas zāļu, āra noliktavu, iekraušanas platformu un būvlaukumu tīrīšanas darbu veikšanai.
- Rūpniecības nozarei (velmētavās, cementa rūpnīcās), loģistikas uzņēmumiem, noliktavām, autostāvvietām (arī daudzstāvu), būvniecībā, tīrīšanas darbiem lidostās un ostās.
- Ideāli piemērots arī noliktavu tīrīšanai
- Mazumtirgotājiem