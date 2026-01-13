Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 70 R Bp Pack Classic
Īpaši viegli lietojama un manevrējama, ar akumulatoru darbināma grīdas mazgāšanas iekārta BD 50/70 R Bp Pack Classic ar diskveida birsti. Komplektācijā ietilpst akumulatori un lādētājs.
Pateicoties tās kompaktajai konstrukcijai, ar akumulatoru darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BD 50/70 R Bp Pack Classic ar diskveida birsti ir ļoti viegli vadāma un manevrējama, un to var pārvietot, piemēram, liftā. Ārkārtīgi vienkārši lietojama pamata klases tīrīšanas iekārta, kuru darbina ietilpīgi 105 Ah akumulatori — ir lieliska alternatīva ejoša operatora vadāmām iekārtām (akumulatori un lādētājs nāk komplektā). Šai iekārtai ir īpaši izcelti krāsaini vadības elementi un dažādas pārdomātas un noderīgas detaļas, kas palīdz tīrīšanas darbos, piemēram, „Home Base” montāžas komplekts — āķu piestiprināšanai, kuri nodrošina ērtu tīrīšanas rīku pārvadāšanu. Pēc pasūtījuma iekārtu var aprīkot ar atkritumu maisu turētāju un priekšslaucīšas slotu.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša darbībaIntuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Diskveida birstes tehnoloģijaIzturīga konstrukcija ar iebūvētu diskveida birstes bloku. Efektīva slaucīšana pateicoties lielam darba platumam. Birstes nomaiņu var veikt, nospiežot pedāli.
Kompakta, plūdlīniju konstrukcijaĪpaši labi manevrējama iekārta. Laba tīrāmās zonas pārskatāmība. Viegli transportējams
Izvēles piederumi: priekšslaucīšanas slota
- Savāc sausos netīrumus, tādējādi atvieglojot visu tīrīšanas procesu.
- Palīdz novērst aizsprostojumus iesūkšanas kanālā.
Pēc izvēles ir pieejami litija jonu akumulatori
- Laika taupīšana: pilnībā uzlādējams divu stundu laikā, atkarībā no akumulatora lādētāja
- Kalpošanas laiks ir vairākas reizes ilgāks nekā svina skābes vai gela akumulatoriem.
- Parasto akumulatoru piedāvāto 80% vietā tas var izmantot visu akumulatora ietilpību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|510
|Sūkšanas darba platums (mm)
|900
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|70 / 75
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2805
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2000
|Baterija (V/Ah)
|24 / 105
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1650
|Ūdens patēriņš (l/min)
|maks. 2.3
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Nominālā jauda (W)
|1400
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|345
|Svars bez piederumiem (kg)
|100
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Diskveida birste: 1 Gabals(i)
- Baterija
- Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
- V veida ūdens savācējlata
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- Salenoīda vārsts
- Divu tvertņu sistēma
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
Videos
Pielietošanas veidi
- Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
- Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai