Īpaši viegli lietojama un manevrējama, ar akumulatoru darbināma grīdas mazgāšanas iekārta BD 50/70 R Bp Pack Classic ar diskveida birsti. Komplektācijā ietilpst akumulatori un lādētājs.

Pateicoties tās kompaktajai konstrukcijai, ar akumulatoru darbināmā grīdas mazgāšanas iekārta BD 50/70 R Bp Pack Classic ar diskveida birsti ir ļoti viegli vadāma un manevrējama, un to var pārvietot, piemēram, liftā. Ārkārtīgi vienkārši lietojama pamata klases tīrīšanas iekārta, kuru darbina ietilpīgi 105 Ah akumulatori — ir lieliska alternatīva ejoša operatora vadāmām iekārtām (akumulatori un lādētājs nāk komplektā). Šai iekārtai ir īpaši izcelti krāsaini vadības elementi un dažādas pārdomātas un noderīgas detaļas, kas palīdz tīrīšanas darbos, piemēram, „Home Base” montāžas komplekts — āķu piestiprināšanai, kuri nodrošina ērtu tīrīšanas rīku pārvadāšanu. Pēc pasūtījuma iekārtu var aprīkot ar atkritumu maisu turētāju un priekšslaucīšas slotu.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 70 R Bp Pack Classic: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Intuitīvi saprotami simboli un vienkārši lietojams vadības panelis. Iekārta ir ātri apgūstama. Ar dzeltenu krāsu izcelti elementi nodrošina vienkāršu iekārtas ekspluatāciju.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 70 R Bp Pack Classic: Diskveida birstes tehnoloģija
Diskveida birstes tehnoloģija
Izturīga konstrukcija ar iebūvētu diskveida birstes bloku. Efektīva slaucīšana pateicoties lielam darba platumam. Birstes nomaiņu var veikt, nospiežot pedāli.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 70 R Bp Pack Classic: Kompakta, plūdlīniju konstrukcija
Kompakta, plūdlīniju konstrukcija
Īpaši labi manevrējama iekārta. Laba tīrāmās zonas pārskatāmība. Viegli transportējams
Izvēles piederumi: priekšslaucīšanas slota
  • Savāc sausos netīrumus, tādējādi atvieglojot visu tīrīšanas procesu.
  • Palīdz novērst aizsprostojumus iesūkšanas kanālā.
Pēc izvēles ir pieejami litija jonu akumulatori
  • Laika taupīšana: pilnībā uzlādējams divu stundu laikā, atkarībā no akumulatora lādētāja
  • Kalpošanas laiks ir vairākas reizes ilgāks nekā svina skābes vai gela akumulatoriem.
  • Parasto akumulatoru piedāvāto 80% vietā tas var izmantot visu akumulatora ietilpību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 900
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 70 / 75
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2805
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2000
Baterija (V/Ah) 24 / 105
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 13 / 20
Apgriešanās rādiuss ejā (mm) 1650
Ūdens patēriņš (l/min) maks. 2.3
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Nominālā jauda (W) 1400
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 345
Svars bez piederumiem (kg) 100
Izmēri (G x P x A) (mm) 1310 x 590 x 1060

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • Baterija
  • Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
  • V veida ūdens savācējlata

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • Salenoīda vārsts
  • Divu tvertņu sistēma
  • Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
Pielietošanas veidi
  • Lieliski piemērots lietošanai lielveikalos, iepirkšanās centros vai slimnīcās
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
  • SSL Secured
