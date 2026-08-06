Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack

Ar akumulatoru darbināmā un ar stūri vadāmā kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack ir kompakta un universāla, turklāt tai ir palielināts tvertnes tilpums un maināms darba platums (55-75 cm), kā arī FACT funkcija. Advance modelim ir vadības displejs, kurā tiek attēloti visi darbības stāvokļi un ir iespējams pielāgot birstes ātrumu un turbīnu jaudu konkrētajam grīdas seguma veidam. Iekārtai pieejami četri kontaktspiediena iestatījumi.

Viss tiek kontrolēts! Ar akumulatoru darbināmā un ar stūri vadāmā kombinētā grīdas tīrīšanas iekārtai B 90 R Adv Bp Pack ir Flexible Application Control Technology (FACT) tehnoloģija optimālai birstes ātruma pielāgošanai. Tāpat indikatorā tiek attēlotas motorstundas un tīrā ūdens līmenis. Ierīci var izmantot ar rullīšu vai disku birstes galvu ar dažādiem darba platumiem (55, 65 un 75 cm). Maksimālai manevrētspējai. Birstu piedziņa notiek ar zvaigznīšriteņu mehānismu. Pateicoties tās mazajam 1,6 m pagrieziena rādiusam, iekārta ir ļoti elastīga un tai ir lieliska manevrētspēja. Pie iekārtas papildu funkcijām var pieskaitīt palielinātas ietilpības tvertni, ko ir viegli uzpildīt ar tīru ūdeni. Kompakts izmērs vienkāršai uzglabāšanai un pārvietošanai, piemēram, liftā. Atveres akumulatora nodalījumā nodrošina pietiekamu ventilāciju, arī lietojot ierīci ilgu laiku. Papildu plakans krokotais filtrs pasargā turbīnu pret koroziju. Īsumā par iekārtu: Viegli manevrējama alternatīva jebkurai lielai stumjamai ierīcei!

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack: Highly manoeuvrable
Highly manoeuvrable
Īpaši īsais un gludais dizains ierīci padara īpaši veiklu un viegli manevrējamu - par spīti lielai ūdens kapacitātei 90° grozīšanas leņķis ļauj to pagriezt uz vietas Zemais gravitācijas centrs garantē labu riteņu saķeri
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi Motorstundas tiek attēlotas uz ekrāna Ruļļveida sukas taupa ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack: Ilgs darbības laiks
Ilgs darbības laiks
Liels nodalījums ilgai baterijas kapacitātei. Pamata modelī ietilpst gēla baterijas, kam nav nepieciešama apkope Divu turbīnu jaudas iestatījumi - taupa enerģiju WHISPER iestatījumā
Ātra nomaiņa
  • Sukas uzgalis ir viegli nomaināms bez citu rīku palīdzības
  • R uzgaļa rullīšī ir nomaināmi dažu sekunžu laikā
  • Ar D uzgaļiem suka un līdzņēmējdisks ir noņemami, izmatojot kājsviru
EASY slēdzis
  • Viegli lietojams. Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi. Visa svarīgā informācija un ieprogrammētās izmaiņas tiek attēlotas displejā
Ievūvēts bateriju lādētājs
  • Iebūvēts bateriju lādētājs - universāla lietošana - ilgākam baterijas darbības laikam
FACT
  • Suku ātruma regulēšanai
Vilkšana līdz 6 km/h
  • Laba šķēršļu pārvarēšanas spēja (ar solenoīdbremzēm)
Tīrā ūdens līmeņa indikators
  • Nepārtraukta tīrā ūdens līmeņa kontrole darbības laikā
Taisns vai izliekts gumijas skrāpis
  • Optimālai sūkšanai uz jebkuras grīdas (lūdzu, pasūtiet atsevišķi)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Birstu darba platums (mm) 550 - 750
Sūkšanas darba platums (mm) 850 - 940
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 90 / 90
Gružu tvertne (l) 5 / 7
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3300
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2475
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 230
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20 - 315 / 28 - 35
Ūdens patēriņš (l/min) 2.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Nominālā jauda (W) 2200
Izmēri (G x P x A) (mm) 1450 x 720 x 1180

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • DOSE
  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija