Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack
Ar akumulatoru darbināmā un ar stūri vadāmā kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta B 90 R Adv Bp Pack ir kompakta un universāla, turklāt tai ir palielināts tvertnes tilpums un maināms darba platums (55-75 cm), kā arī FACT funkcija. Advance modelim ir vadības displejs, kurā tiek attēloti visi darbības stāvokļi un ir iespējams pielāgot birstes ātrumu un turbīnu jaudu konkrētajam grīdas seguma veidam. Iekārtai pieejami četri kontaktspiediena iestatījumi.
Viss tiek kontrolēts! Ar akumulatoru darbināmā un ar stūri vadāmā kombinētā grīdas tīrīšanas iekārtai B 90 R Adv Bp Pack ir Flexible Application Control Technology (FACT) tehnoloģija optimālai birstes ātruma pielāgošanai. Tāpat indikatorā tiek attēlotas motorstundas un tīrā ūdens līmenis. Ierīci var izmantot ar rullīšu vai disku birstes galvu ar dažādiem darba platumiem (55, 65 un 75 cm). Maksimālai manevrētspējai. Birstu piedziņa notiek ar zvaigznīšriteņu mehānismu. Pateicoties tās mazajam 1,6 m pagrieziena rādiusam, iekārta ir ļoti elastīga un tai ir lieliska manevrētspēja. Pie iekārtas papildu funkcijām var pieskaitīt palielinātas ietilpības tvertni, ko ir viegli uzpildīt ar tīru ūdeni. Kompakts izmērs vienkāršai uzglabāšanai un pārvietošanai, piemēram, liftā. Atveres akumulatora nodalījumā nodrošina pietiekamu ventilāciju, arī lietojot ierīci ilgu laiku. Papildu plakans krokotais filtrs pasargā turbīnu pret koroziju. Īsumā par iekārtu: Viegli manevrējama alternatīva jebkurai lielai stumjamai ierīcei!
Īpašības un ieguvumi
Highly manoeuvrableĪpaši īsais un gludais dizains ierīci padara īpaši veiklu un viegli manevrējamu - par spīti lielai ūdens kapacitātei 90° grozīšanas leņķis ļauj to pagriezt uz vietas Zemais gravitācijas centrs garantē labu riteņu saķeri
Vienkārša darbībaPamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi Motorstundas tiek attēlotas uz ekrāna Ruļļveida sukas taupa ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Ilgs darbības laiksLiels nodalījums ilgai baterijas kapacitātei. Pamata modelī ietilpst gēla baterijas, kam nav nepieciešama apkope Divu turbīnu jaudas iestatījumi - taupa enerģiju WHISPER iestatījumā
Ātra nomaiņa
- Sukas uzgalis ir viegli nomaināms bez citu rīku palīdzības
- R uzgaļa rullīšī ir nomaināmi dažu sekunžu laikā
- Ar D uzgaļiem suka un līdzņēmējdisks ir noņemami, izmatojot kājsviru
EASY slēdzis
- Viegli lietojams. Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi. Visa svarīgā informācija un ieprogrammētās izmaiņas tiek attēlotas displejā
Ievūvēts bateriju lādētājs
- Iebūvēts bateriju lādētājs - universāla lietošana - ilgākam baterijas darbības laikam
FACT
- Suku ātruma regulēšanai
Vilkšana līdz 6 km/h
- Laba šķēršļu pārvarēšanas spēja (ar solenoīdbremzēm)
Tīrā ūdens līmeņa indikators
- Nepārtraukta tīrā ūdens līmeņa kontrole darbības laikā
Taisns vai izliekts gumijas skrāpis
- Optimālai sūkšanai uz jebkuras grīdas (lūdzu, pasūtiet atsevišķi)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Birstu darba platums (mm)
|550 - 750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|850 - 940
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|90 / 90
|Gružu tvertne (l)
|5 / 7
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3300
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2475
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|24 / 170
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 35
|Ūdens patēriņš (l/min)
|2.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|69
|Nominālā jauda (W)
|2200
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1450 x 720 x 1180
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- DOSE
- Divu tvertņu sistēma