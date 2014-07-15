Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack

B 90 R Adv Bp Pack kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta ar baterijām, uz kura var sēdēt. Tas ir kompakts un universāls, ar lielāka tilpuma tvertni un maināmu darba platumu (55-75 cm), kā arī FACT. Advance modelim ir vadības panelis, lai parādītu visus darbības stāvokļus un pielāgotu birstes ātrumu un turbīnu jaudu atbilstoši grīdai. Piedāvā četrus kontaktspiediena iestatījumus. Integrētā mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma (DOSE) precīzai līdzekļa dozēšanai.

B 90 R Adv DOSE Bp Pack kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta , uz kura var sēdēt un kura akumulatoram nav nepieciešama apkope, tam līdzi nāk lādētājs un ir DOSE dozēšanas sistēma zemam mazgāšanas līdzekļa patēriņam. Mazgāšanas līdzekļa dozēšanu var pielāgot atbilstoši netīrības pakāpei. Precīza dozēšana no 0,5 līdz 3% (solis: 0,5%). Iekārta piedāvā arī Flexible Application Control Technology (FACT) optimālai birstes ātruma pielāgošanai. Šo ierīci var izmantot ar rullīša vai diska birstes galvu ar dažādiem darba platumiem (55, 65 un 75 cm). Maksimālai elastībai. Birstes piedziņa notiek ar zvaigznīšriteņu mehānismu - ilgam birstes kalpošanas laikam. Ar tikai 1,6 m apgrieziena ciklu šī ierīce ir ļoti elastīga un piedāvā lielisku manevrējamību. Šai ierīcei ir arī lielāka tilpuma tvertne, un to ir viegli uzpildīt ar tīru ūdeni. Kompakta, lai būtu viegli uzglabāt, iekraut un pārvietot. Atveres akumulatora nodalījumā nodrošina pietiekamu ventilāciju, arī lietojot ierīci ilgu laiku. Papildu plakans plisēts filtrs pasargā turbīnu no korozijas. Īsumā: viegli manevrējama alternatīva jebkurai stumjamai ierīcei!

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack: Highly manoeuvrable
Highly manoeuvrable
Īpaši īsais un gludais dizains ierīci padara īpaši veiklu un viegli manevrējamu - par spīti lielai ūdens kapacitātei 90° grozīšanas leņķis ļauj to pagriezt uz vietas Zemais gravitācijas centrs garantē labu riteņu saķeri
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi Motorstundas tiek attēlotas uz ekrāna Ruļļveida sukas taupa ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack: Ilgs darbības laiks
Ilgs darbības laiks
Liels nodalījums ilgai baterijas kapacitātei. Pamata modelī ietilpst gēla baterijas, kam nav nepieciešama apkope Divu turbīnu jaudas iestatījumi - taupa enerģiju WHISPER iestatījumā
Ātra nomaiņa
  • Sukas uzgalis ir viegli nomaināms bez citu rīku palīdzības
  • R uzgaļa rullīšī ir nomaināmi dažu sekunžu laikā
  • Ar D uzgaļiem suka un līdzņēmējdisks ir noņemami, izmatojot kājsviru
EASY slēdzis
  • Viegli lietojams. Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi. Visa svarīgā informācija un ieprogrammētās izmaiņas tiek attēlotas displejā
Ievūvēts bateriju lādētājs
  • Iebūvēts bateriju lādētājs - universāla lietošana - ilgākam baterijas darbības laikam
FACT
  • Suku ātruma regulēšanai
Vilkšana līdz 6 km/h
  • Laba šķēršļu pārvarēšanas spēja (ar solenoīdbremzēm)
Tīrā ūdens līmeņa indikators
  • Nepārtraukta tīrā ūdens līmeņa kontrole darbības laikā
Taisns vai izliekts gumijas skrāpis
  • Optimālai sūkšanai uz jebkuras grīdas (lūdzu, pasūtiet atsevišķi)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Birstu darba platums (mm) 550 - 750
Sūkšanas darba platums (mm) 850 - 940
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 90 / 90
Gružu tvertne (l) 5 / 7
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3300
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2475
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 230
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20 - 315 / 28 - 35
Ūdens patēriņš (l/min) 2.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Izmēri (G x P x A) (mm) 1450 x 720 x 1180

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Baterija un lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Lādētājs

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • DOSE
  • Divu tvertņu sistēma
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Adv DOSE Bp Pack
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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