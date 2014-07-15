Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Classic Bp Pack

B 90 R CLASSIC Bp Pack ar baterijām, uz tā var sēdēt, ir kompakts, universāls, tam ir palielināts tvertnes tilpums un maināms darba platums (55-75 cm).

Manevrējama alternatīva jebkurai stumjamai ierīcei! B 90 R CLASSIC Bp Pack kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta , uz kura var sēdēt, iepazīstina ar nākamo suku attīstības līmeni. Rullīšu un disku birstes var izmantot ar dažādiem darba platumiem (55-75 cm). Birstes tiek vadītas ar zvaigznīšriteņu mehānismu. Ar tikai 1,6 m apgrieziena ciklu šī ierīce ir ļoti elastīga un piedāvā lielisku manevrējamību. Šī ierīce ir aprīkota arī ar lielāka tilpuma tvertni, un to ir viegli uzpildīt ar tīru ūdeni. Kompakta - ērtai uzglabāšanai un transportēšanai, piemēram, ar liftu. Atveres akumulatora nodalījumā nodrošina pietiekamu ventilāciju, arī lietojot ierīci ilgu laiku. Papildu plakans plisēts filtrs pasargā turbīnu no korozijas.

Īpašības un ieguvumi
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Classic Bp Pack: Highly manoeuvrable
Highly manoeuvrable
Īpaši īsais un gludais dizains ierīci padara īpaši veiklu un viegli manevrējamu - par spīti lielai ūdens kapacitātei 90° grozīšanas leņķis ļauj to pagriezt uz vietas Zemais gravitācijas centrs garantē labu riteņu saķeri
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Classic Bp Pack: Vienkārša darbība
Vienkārša darbība
Pamatfunkcijas tiek kontrolētas ar EASY slēdzi Motorstundas tiek attēlotas uz ekrāna Ruļļveida sukas taupa ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 90 R Classic Bp Pack: Ilgs darbības laiks
Ilgs darbības laiks
Liels nodalījums ilgai baterijas kapacitātei. Pamata modelī ietilpst gēla baterijas, kam nav nepieciešama apkope
Ātra nomaiņa
  • Sukas uzgalis ir viegli nomaināms bez citu rīku palīdzības
  • R uzgaļa rullīšī ir nomaināmi dažu sekunžu laikā
  • Ar D uzgaļiem suka un līdzņēmējdisks ir noņemami, izmatojot kājsviru
Vilkšana līdz 6 km/h
  • Laba šķēršļu pārvarēšanas spēja (ar solenoīdbremzēm)
Taisns vai izliekts gumijas skrāpis
  • Optimālai sūkšanai uz jebkuras grīdas (lūdzu, pasūtiet atsevišķi)
Liels bateriju nodalījums
  • Fakultatīvai lielākas kapacitātes baterijas - vēl ilgākai lietošanai
Laba šķēršļu pārvarēšanas spēja un klīrenss
  • Vienkāršai transportēšanai un iekraušanai
Korozijas drošs plakans gofrētais filtrs
  • Pasargā turbīnu no priekšlaicīgas salūšanas
Īss un gluds dizains
  • Ļoti veikla un vienkārši manevrējama (neskatoties uz lielo kapacitāti)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 550 - 750
Sūkšanas darba platums (mm) 850 - 940
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 90 / 90
Gružu tvertne (l) 5 / 7
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 24 / 170
Baterijas darbības laiks (h) maks. 3.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 230 / 50 - 60
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20 - 315 / 28 - 37
Ūdens patēriņš (l/min) 3.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 69
Nominālā jauda (W) 2200
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 460
Izmēri (G x P x A) (mm) 1450 x 800 x 1200

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • Divu tvertņu sistēma
