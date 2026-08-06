Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS

Ļoti labi manevrējama un pielāgojama grīdas mazgāšanas iekārta B 95 RS Konfig ar žāvēšanas funkciju, kuru pieejama vai nu variantā ar cilindrveida birstes bloku vai diskveida birstes uzgali — ar darba platumu no 65 līdz 75 cm.

Ar akumulatoru (170-198 Ah mitrā vai gela bateriju) darbināms B 95 RS Konfig ar stūri vadāma grīdas mazgāšanas iekārta ar 95 litru tvertni ir kompakta un viegli konfigurējama iekārta, kas nodrošina augstu veiktspēju un lielisku tīrāmās zonas pārskatāmību. Iekārta ir pieejama vai nu ar cilindrveida disku birstes bloku (ietver slaucīšanas funkciju) teksturētu grīdu segumu tīrīšanai, kā arī ar diskveida birstes uzgali, kas paredzēts gludām virsmām (darba platums 65 vai 75 cm). Iekārtai ir šādas ērtas funkcijas: automātiskā birstes bloka un ūdens savācējsliežu pacelšana/nolaišana atkarībā no izvēlētā tīrīšanas režīma, liels LED displejs, krāsaini, izcelti vadības elementi, KIK sistēma aizsardzībai pret neatļautu darbināšanu, DOSE tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce (pēc izvēles) un tīrā ūdens tvertnes automātiskā uzpilde. Ērtai lietošanai vadības elementi ir izcelti ar citu krāsu. Turklāt gumijas skrāpjus, birstes un ūdens savācējsliedes var nomainīt vienā mirklī un bez palīgierīcēm.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 750
Sūkšanas darba platums (mm) 940
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 95 / 95
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3000
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2250
Baterija (V/Ah) 24 / 198
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180 - 1300
Birstes kontaktspiediens (g/cm²) 24 - 215
Ūdens patēriņš (l/min) 3.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 68
Nominālā jauda (W) 2400
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 500
Izmēri (G x P x A) (mm) 1425 x 765 x 1270
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
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