Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta B 95 RS
Ļoti labi manevrējama un pielāgojama grīdas mazgāšanas iekārta B 95 RS Konfig ar žāvēšanas funkciju, kuru pieejama vai nu variantā ar cilindrveida birstes bloku vai diskveida birstes uzgali — ar darba platumu no 65 līdz 75 cm.
Ar akumulatoru (170-198 Ah mitrā vai gela bateriju) darbināms B 95 RS Konfig ar stūri vadāma grīdas mazgāšanas iekārta ar 95 litru tvertni ir kompakta un viegli konfigurējama iekārta, kas nodrošina augstu veiktspēju un lielisku tīrāmās zonas pārskatāmību. Iekārta ir pieejama vai nu ar cilindrveida disku birstes bloku (ietver slaucīšanas funkciju) teksturētu grīdu segumu tīrīšanai, kā arī ar diskveida birstes uzgali, kas paredzēts gludām virsmām (darba platums 65 vai 75 cm). Iekārtai ir šādas ērtas funkcijas: automātiskā birstes bloka un ūdens savācējsliežu pacelšana/nolaišana atkarībā no izvēlētā tīrīšanas režīma, liels LED displejs, krāsaini, izcelti vadības elementi, KIK sistēma aizsardzībai pret neatļautu darbināšanu, DOSE tīrīšanas līdzekļa dozēšanas ierīce (pēc izvēles) un tīrā ūdens tvertnes automātiskā uzpilde. Ērtai lietošanai vadības elementi ir izcelti ar citu krāsu. Turklāt gumijas skrāpjus, birstes un ūdens savācējsliedes var nomainīt vienā mirklī un bez palīgierīcēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|750
|Sūkšanas darba platums (mm)
|940
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|95 / 95
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3000
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2250
|Baterija (V/Ah)
|24 / 198
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|180 - 1300
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²)
|24 - 215
|Ūdens patēriņš (l/min)
|3.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|68
|Nominālā jauda (W)
|2400
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|500
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1425 x 765 x 1270
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Pielietošanas veidi
- Uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem.
- Mazumtirgotājiem
- Hospitality sector
- Rūpniecība
- Transporta nozarē.
- Public sector
- Veselības aprūpe