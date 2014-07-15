Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BD 50/40 RS Bp

Kombinēta grīdas tīrīšanas iekārta ar darba platumu 51 cm un tvertnes tilpumu 40 litri. Kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta apvieno stumjamas mašīnas manevrētspēju un ar stūri vadāmas iekārtas ātrumu.

Kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta apvieno stumjamas mašīnas manevrētspēju un ar stūri vadāmas iekārtas ātrumu. Iekārta BD 50/40 RS ir ideāli piemērota lielveikalu, sabiedrisko ēku un veselības aprūpes iestāžu tīrīšanai, kā arī tīrīšanas līgumdarbu veicēju vajadzībām. Īpaši mazais pagrieziena rādiuss ļauj pilnībā notīrīt pat tīrīt pat ļoti šauras virsmas. Iekārta pārliecina ar kompaktu konstrukciju un augstas veiktspējas tīrīšanu. Īpaši novatoriska grozāmā švamme. Švamme rotē ap suku, 100% uzsūcot ūdeni pat visciešākajos apgriezienos. Pateicoties regulējamam Eco! režīmam enerģiju un resursus taupošu uzturēšanas tīrīšanu var veikt panākot lielisku rezultātu. Vides aspekti apvienojumā ar augstas veiktspējas tīrīšanu. Aizmugurējais pārsegs ir pilnībā noņemams vieglai piekļuvei akumulatora nodalījumam un tā uzlādei.

Īpašības un ieguvumi
Vienkārša darbība
  • Viegli lietot.
  • Eco!efektivitātes režīms ietaupa laiku, enerģiju, ūdeni un tīrīšanas līdzekli
Automātiska uzpildīšanas iespēja
  • Iekārtu ir vienkārši pieslēgt ūdens padevei. Ūdens padeve tiek automātiski atslēgta, kad iekārta ir piepildīta
  • Tas ietaupa laiku, jo operators pa to laiku var veikt citus darbus
DS3 dozēšanas sistēma
  • Novērš pārdozēšanu. Pēc Jūsu izvēles
Eco režīms
  • Ietaupa laiku, enerģiju, ūdeni un tīrīšanas līdzekli
Kompakts izmērs
  • Viegli lietot.
  
  • Laba manevrētspēja, laba virsmas aptveršana un mazāk atkārtotas tīrīšanas
Vienkārša nomaiņa
  • Skrāpi un sukas var nomainīt bez palīglīdzekļiem
  • Skrāpi var nomainīt dažu sekunžu laikā
Unikāls gumijas skrāpja rotēšanas princips
  • 100% ūdens savākšanai
Highly manoeuvrable
  
Kompakts izmērs
Kompakts dizains
  • Viegli transportējama un uzglabājama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Baterija
Vilces piedziņa Vilces dzinējs
Birstu darba platums (mm) 510
Sūkšanas darba platums (mm) 691
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 40 / 40
Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2805
Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2000
Baterijas tips Nav nepieciešama apkope
Baterija (V/Ah) 36 / 76
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 230 / 50 - 60
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 180
Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg) 20 / 26
Ūdens patēriņš (l/min) 1.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 60
Nominālā jauda (W) maks. 1080
Maksimālais pieļaujamais svars (kg) 330
Izmēri (G x P x A) (mm) 1118 x 691 x 1316

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Diskveida birste: 1 Gabals(i)
  • C veida ūdens savācējlata
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Jaudīga piedziņa
  • Automātisks ūdens padeves apturētājs
  • Salenoīda vārsts
  • Divu tvertņu sistēma
