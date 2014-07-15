Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 55/40 RS Bp Pack
Kompaktā kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta ar rullīšu tehnoloģiju, 55 cm darba platumu, 40 litru tvertni un aptuveni 120 cm pagrieziena rādiusu. Ar eko! režīmu enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanai.
Ļoti kompakta kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta BR 55/40 RS Bp Pack ar jaudīgu 36V akumulatoru, kura apvieno stumjamas iekārtas manevrētspēju un ar stūri vadāmas iekārtas ātrumu. Mazs pagrieziena rādiuss — aptuveni 120 cm padara to ļoti piemērotu šauru un apgrūtinātas aizsniedzamības vietu tīrīšanai. Pacelts darba stāvoklis lielai pārredzamībai. Efektīvā rullīšu tehnoloģija augstai tīrīšanas veiktspējai un efektīvai stūru tīrīšanai. Bez piepūles notīra ieēdušos netīrumus no strukturētas virsmas. Integrētā slaucīšanas sistēma padara citkārt nepieciešamo laikietilpīgo priekšslaucīšanu lieku. Skrāpjus, birstes un ūdens savācējsliedes var nomainīt bez palīgierīcēm. Eco! režīmu var izvēlēties ar vienas pogas palīdzību. Tas regulāro uzkopšanu padara energoefektīvu, videi draudzīgu, kā arī ietaupa laiku un izmaksas, vienlaikus nodrošinot lielisku tīrīšanas rezultātu. Akumulatorus var ātri un viegli uzlādēt ar integrēto lādētāju no jebkuras standarta strāvas kontaktligzdas. Šī iekārta ir lieliski piemērota tīrīšanas pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, kā arī lielveikalu, rūpniecisko ražošanas sistēmu, sabiedrisko ēku un veselības aprūpes iestāžu uzkopšanai.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts izmērsRedzamība iekārtas priekšpusē 30 cm. Precīzai tīrīšanai Tā kompaktais izmērs ļauj piekļūt visšaurākajām vietām, kā arī to ir viegli uzglabāt un transportēt.
Ar slaucīšanas funkcijuRaupjos netīrumus savāc divi pretēji rotējoši rullīši un tad tie tiek nogādāti atkritumu konteinerā. Raupjos netīrumus savāc divi rullīši, kas uztur sūkšanas jaudu.
Vienkārša darbībaViegli lietot. Eco!efektivitātes režīms ietaupa laiku, enerģiju, ūdeni un tīrīšanas līdzekli
Automātiska uzpildīšanas iespēja
- Iekārtu ir vienkārši pieslēgt ūdens padevei. Ūdens padeve tiek pārtraukta automātiski, kad ir pabeigta uzpildīšana.
- Tas ietaupa laiku, jo operators pa to laiku var veikt citus darbus
Eco režīms
- Ietaupa laiku, enerģiju, ūdeni un tīrīšanas līdzekli
Viegla vadība
- Tikai viens vadības elements visu iestatījumu veikšanai. Skaidri un vienkārši lietot, un nepieciešama vien minimāla apmācība.
Vienkārša nomaiņa
- Skrāpi un sukas var nomainīt bez palīglīdzekļiem
- Skrāpi var nomainīt dažu sekunžu laikā
Highly manoeuvrable
- Laba manevrētspēja, laba virsmas aptveršana un mazāk atkārtotas tīrīšanas
Pilnībā attinams
- Vieglai pieejai tīrā un netīrā ūdens tvertnēm un baterijām.
- Noņemama netīrā ūdens tvertne.
Ar bateriju un lādētāju
- Gatava izmantošanai: komplektā ietilpst jaudīgas želejas baterijas ilgai izmantošanai bez pārtraukumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Vilces dzinējs
|Birstu darba platums (mm)
|550
|Sūkšanas darba platums (mm)
|716
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|40 / 40
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3025
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2200
|Baterijas tips
|Nav nepieciešama apkope
|Baterija (V/Ah)
|36 / 76
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|230
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|1200
|Birstes kontaktspiediens (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Ūdens patēriņš (l/min)
|1.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|60
|Nominālā jauda (W)
|maks. 1480
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|330
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ruļļu birstes: 2 Gabals(i)
- C veida ūdens savācējlata
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Jaudīga piedziņa
- Automātisks ūdens padeves apturētājs
- Slaucīšanas funkcija
- Divu tvertņu sistēma