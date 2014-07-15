Kombinētā grīdu mazgāšanas iekārta BR 35/12 Bp Pack
Vienkārši manevrējama, īpaši viegla, klusa: Kombinētā grīdas tīrīšanas iekārta BR 35/12 C ir aprīkota ar ātri uzlādējamu augstas veiktspējas litija jonu akumulatoru, grozāmu birstes galvu, KART un rullīšu tehnoloģiju, kā arī eco!efficiency režīmu.
Īpaši viegli manevrējamā, lietotājam draudzīgā un viegli kopjamā kombinētā grīdas mazgāšanas iekārta BR 35/12 C ir profesionāļu vajadzībām izmantojama un efektīva sistēma nelielu platību un piegružotu virsmu tīrīšanai. Iekārtai ir grozāma rullīšu birstes galva ar KART (Kärcher Advanced Response Technology) tehnoloģiju, kas to padara īpaši piemērotu šauru kaktu tīrīšanai. Iekārta vajadzības gadījumā var arī tīrīt, darbojoties atpakaļgaitā, piemēram, ja ir maz vietas. Jaunajam litija jonu akumulatoram ir trīs reizes ilgāks darbības laiks nekā parastajiem svina akumulatoriem. Tas ir pilnībā bezapkopes un ātri uzlādējams. Iekārtas īpaši vieglā konstrukcija ļauj tai viegli pārvarēt sliekšņus un atvieglo tās transportēšanu. eco!efficiency režīms samazina enerģijas patēriņu, palielina darbības laiku, kā arī par aptuveni 40% samazina troksni.
Īpašības un ieguvumi
Birstes galva ir grozāma par +/- 200°, pateicoties KART tehnoloģijai, tādējādi ļaujot iekārtu stūrēt. Vienkāršai pagriezienu izbraukšanai.Īpaši viegli manevrējama un efektīva — ideāli piemērota platībām ar daudz mēbelēm. Birste vienmēr ir perpendikulāra kustības virzienam. Savācējgumija uzticami savāc ūdeni ikvienā stūrī. Ja nepieciešams, tīrīšanu un sūkšanu var veikt atpakaļgaitā.
Ietilpst augstas veiktspējas litija jonu akumulatoriNav nepieciešama apkope, neskatoties uz trīs reizes ilgāku kalpošanas laiku, nekā parastajiem akumulatoriem. Vajadzības gadījumā ir iespējama nepilna vai daļēja uzlādēšana. Ātra uzlāde (pilna uzlāde trīs stundās, uzlāde līdz pusei — vienā stundā).
eco!efficiency režīms enerģijas ekonomijai un videi draudzīgai tīrīšanaiResursu ekonomija un pagarināts darbības laiks pat par 50%. Par 40% mazāks trokšņa līmenis. Samazināts CO₂ izmešu daudzums.
Kompakta ierīces
- Braukšana prom no sienas ir iespējama 90° leņķī.
- No iekārtas nav izvirzījumu; to ir ērti izmantot.
Ļoti mazs iekārtas svars
- Par 35% vieglāka nekā analogas ierīces.
- Var viegli pārcelt pār sliekšņiem, pakāpieniem un uznest pa kāpnēm.
- Vienkārši transportēt transporta līdzekļos.
Stūres rokturi var pilnībā nolocīt
- Kompakta uzglabāšana.
- Iekārtu var transportēt nelielā transportlīdzeklī.
Regulējams roktura augstums
- Iekārtu var ergonomiski pielāgot operatora augumam.
Iebūvēts jaudīgs lādētājs
- Lādētājs ir vienmēr pieejams; vienmēr ir iespējams veikt uzlādi.
- Akumulatoru ir iespējams pilnībā uzlādēt trīs stundās; uzlādēt līdz pusei — vienā stundā. Jebkurā laikā ir iespējams veikt nepilnu uzlādēšanu.
- Lādētājs automātiski izslēdzas. Gaidīšanas režīmā enerģija netiek patērēta.
Rullīšu tehnoloģija
- Īpaši cieša saskare ar virsmu noturīgu netīrumu notīrīšanai.
- Ļoti laba veiktspēja pat uz raupjām grīdas virsmām vai šuvju tīrīšanai.
- Vienmērīgi augstiem tīrīšanas rezultātiem.
Ar slaucīšanas funkciju
- Efektīva slaucīšana, mazgāšana un sūkšana vienā piegājienā.
- Savāc mazus akmeņus, koka šķembas un citus sīkus objektus.
- Optimālai savācējlatas darbībai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Baterija
|Vilces piedziņa
|Birstes rotācija nodrošina vilkmi
|Birstu darba platums (mm)
|350
|Sūkšanas darba platums (mm)
|450
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|12 / 12
|Teorētiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1400
|Praktiskā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|1050
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterija (V/Ah)
|25.2 / 21
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 1.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|apt. 2.7
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|700 - 1500
|Birstes kontaktspiediens (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Apgriešanās rādiuss ejā (mm)
|1050
|Ūdens patēriņš (l/min)
|1
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|maks. 65
|Nominālā jauda (W)
|500
|Krāsa
|antracīta
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|48
|Svars bez piederumiem (kg)
|36
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|890 x 420 x 1090
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Veltnītis: 1 Gabals(i)
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
- Riteņi pārvietošanai
- Taisna ūdens savācējlata: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Divu tvertņu sistēma
- Maināms birstes kontaktspiediens
