Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 48/1

Šī ierīce ir ļoti stabils, funkcionāls un jaudīgs mitrās/sausās tīrīšanas putekļsūcējs ar optimālām ergonomikas īpašībām un ar kompaktu konstrukciju, kas ir izstrādāta, lai atbilstu īpašajām līgumdarbinieku vajadzībām automobiļu nozarē un tirdzniecībā.

NT 48/1 tvertnes ietilpība ir 48 l. Ierīce ir aprīkota ar integrētu vada āķi un sūkšanas cauruļu, grīdas rīku un spraugu tīrīšanas uzgaļa uzglabāšanas novietni. Lielais kasetnes filtrs ar ļoti lielu filtra virsmu (0,8 m²) nodrošina pastāvīgi lielu sūkšanas jaudu. Uzticamā pludiņa sistēma nodrošina gaisa plūsmas pārtraukšanu ar absorbētajiem šķidrumiem. Jebkurā brīdī instrumentus vai citus inventāra priekšmetus var novietoti pa rokai lielajā uzglabāšanas zonā uz turbīnas galvas. Izmantojot viegli pieejamo notekcauruli, izturīgo šasiju ar lieliem riteņiem un no metāla izgatavotos riteņus ar fiksējamām bremzēm un padziļinājumā integrētu rokturi, iekārta ir ērti pārvietojama.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 48/1: Tvertnes iztukšošana
Tvertnes iztukšošana
Viegli pieejama notekšļūtene ērtai šķidruma novadīšanai
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 48/1: Piederumu novietne
Piederumu novietne
Piederumu var pievienot tvertnei iekārtas aizmugurē
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 48/1: Izturīgi metāla fiksatori
Izturīgi metāla fiksatori
Īpaši izturīgie metāla fiksatori nodrošina uzticamību
Āķis strāvas kabelim
  • Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 72
Vakuums (mbar/kPa) 249 / 24.9
Tvertnes tilpums (l) 48
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 1380
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 7.5
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 71
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 10.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 14.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 490 x 390 x 780

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.5 m
  • Līkums: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Papīrs
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: PES
  • Novadcaurule

Aprīkojums

  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: II
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 48/1
Piederumi
