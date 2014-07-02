Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1

Iekārta Puzzi 10/1ar uzgali grīdām / uzgali mīkstajām mēbelēm paklāju tīrīšanai — darbojas uz izsmidzināšanas-ekstrakcijas principa. Ideāli piemērota nelielu virsmu tīrīšanai. Ar integrētu vada āķi un turētāju rokturim ar sprūdu / sūkšanas cauruli.

Iekārta Puzzi 10/1 ar uzgali mīksto mēbeļu tīrīšanai un uzgali grīdām ir īpaši piemērota higiēniskai un efektīvai nelielu līdz vidēji lielu virsmu platību tīrīšanai. Ar viena bāra izsmidzināšanas spiedienu, izsmidzināšanas — ekstrakcijas iekārta nodrošina saudzīgu, dziļo tekstila virsmu tīrīšanu un nodrošina iespaidīgu rezultātu, jo īpaši, ja tiek tīrīti paklāji un mīkstās mēbeles. Pateicoties šaurajam grīdas uzgalim iekārta ir ideāli piemērota izmantošanai visšaurākajās vietās. Elastīgie gumijas skrāpji ļauj viegli notīrīt piegružotās virsmas. Izsmidzināšanas — ekstrakcijas iekārta ir aprīkota ar integrētu vada āķi un piederumu turētāju rokturim ar sprūdu un iesūces caurulei.

Īpašības un ieguvumi
Izcila tīrīšanas veiktspēja
Izcila tīrīšanas veiktspēja
Ideāls tīrītājs tekstila virsmām līdz pat šķiedru dziļumam. Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika. Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Efektīvs sūknis ar ilgu kalpošanas laiku. Jaudīga turbīna ar lielisku iesūkšanas veiktspēju.
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplekts
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplekts
Kustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Ērts uzgalis tapsējumam
  • Vienkārša, kā arī rūpīga polsterējuma un mīksto mēbeļu tīrīšana.
  • Ideāli piemērots transportlīdzekļu salonu tīrīšanai.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
  • Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
  • Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
  • Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
  • Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
  • Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
  • Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
  • Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Āķis strāvas kabelim
  • Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
  • Praktiski un saudzīgi kabelim.
  • Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Iebūvēta glabātuve polsterējuma un paklāja uzgaļiem
  • Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
  • Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20 - 25
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Izsmidzināšanas daudzums (l/min) 1
Izsmidzināšanas spiediens (bar) 1
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 10 / 9
Turbīnas jauda (W) 1250
Sūkņa patērētā jauda (W) 40
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Kabeļa garums (m) 7.5
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 10.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 16.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 690 x 325 x 440

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis tapsējumam
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 2 Gabals(i)
  • Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
  • Āķis strāvas kabelim
  • Grīdas uzgalis: 240 mm
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
  • D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
  • Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
  • Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
  • Sprauslas iemutis: Uzgalis tapsējumam, Zils
Videos
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
  • Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
  • Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
  • Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
  • Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
  • Polsterējuma un tekstila virsmu tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas prasībām
  • Paklāju un tekstila grīdas segumu dziļai tīrīšanai
