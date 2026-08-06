Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam

Jaudīgā Puzzi 10/1 izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta ar uzgali tapsējumam rūpīgi un efektīvi noņem traipus no tekstila virsmām, piemēram, mīkstajām mēbelēm un transportlīdzekļu sēdekļiem.

Pārsteidz ar iespaidīgiem, higiēniskiem tīrīšanas rezultātiem un augstu efektivitāti. Kärcher izturīgā Puzzi 10/1 izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta ar tapsējuma uzgali traipu likvidēšanai no mazām līdz vidēji lielām tekstila virsmām. Tīrīšanas šķīdums tiek iesmidzināts dziļi audumā un tad atkal sasūkts kopā ar netīrumiem, tādējādi tekstilizstrādājumi ātri vien ir sausi un tos var atkal izmantot. Standarta komplektācijā ir iekļauts uzgalis tapsējumam, kas paredzēts uzkopšanai īpaši šaurās vietās, piemēram, transportlīdzekļu salonos. Lielās spiedpogas, kuras var darbināt ar roku vai kāju, ir ļoti ērtas lietošanā. Pateicoties ergonomiskajam pārnēsāšanas rokturim, arī iekārtas transportēšana ir vienkārša – to iespējams paveikt tikai ar vienu roku. Iekārtas vāks un rokas uzgalis ir caurspīdīgi, lai labāk pārredzētu to, cik netīrs ir savāktais ūdens. Šai iekārtai ir praktisks strāvas kabeļa āķis, kas atvieglo arī iekārtas pārvietošanu un uzglabāšanu.

Īpašības un ieguvumi
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam: Izcila tīrīšanas veiktspēja
Izcila tīrīšanas veiktspēja
Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu. Ātra žāvēšana, pateicoties ļoti lielai sūkšanas jaudai. Tapsējuma uzgalis nodrošina vienmērīgu un īpaši smalku izsmidzināšanu.
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam: Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Efektīvs sūknis ar ilgu kalpošanas laiku. Jaudīga turbīna ar lielisku iesūkšanas veiktspēju.
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam: Ērts uzgalis tapsējumam
Ērts uzgalis tapsējumam
Vienkārša, kā arī rūpīga polsterējuma un mīksto mēbeļu tīrīšana. Ideāli piemērots transportlīdzekļu salonu tīrīšanai.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
  • Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
  • Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
  • Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
  • Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
  • Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Paredzēts nēsāšanai ar vienu roku pa pakāpieniem un kāpnēm.
  • Iespēja piestiprināt iesūkšanas cauruli un izsmidzināšanas-savākšanas pistoli.
  • Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Āķis strāvas kabelim
  • Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
  • Praktiski un saudzīgi kabelim.
  • Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
  • Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
  • Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 20 - 25
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Izsmidzināšanas daudzums (l/min) 1
Izsmidzināšanas spiediens (bar) 1
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 10 / 9
Turbīnas jauda (W) 1250
Sūkņa patērētā jauda (W) 40
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Kabeļa garums (m) 7.5
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 10.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 14.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 690 x 325 x 440

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis tapsējumam
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 2 Gabals(i)
  • Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
  • Āķis strāvas kabelim
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
  • Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim

Aprīkojums

  • Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
  • Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
  • Sprauslas iemutis: Uzgalis tapsējumam, Zils
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 ar uzgali tapsējumam
Videos
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
  • Atsevišķu pleķu iztīrīšanai no tekstila virsmām
  • Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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