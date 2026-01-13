Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/1 Edition
Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta Puzzi 10/1 ar uzgaļiem grīdu, mīksto mēbeļu un paklāju kopšanai. Ideāli piemērota nelielu virsmu tīrīšanai.
Iekārta Puzzi 10/1 ar uzgali mīksto mēbeļu tīrīšanai un uzgali grīdām ir īpaši piemērota higiēniskai un efektīvai nelielu līdz vidēji lielu virsmu platību tīrīšanai. Ar viena bāra izsmidzināšanas spiedienu, izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta nodrošina saudzīgu, dziļu tekstila virsmu tīrīšanu un iespaidīgu rezultātu, jo īpaši, ja tiek tīrīti paklāji un mīkstās mēbeles. Pateicoties šaurajam grīdas uzgalim, iekārta ir ideāli piemērota izmantošanai pat visšaurākajās vietās. Lokanā savācējmēlīte gādā par vieglu uzkopšanu. Izsmidzināšanas–savākšanas iekārta ir aprīkota ar integrētu kabeļa āķi un novietnēm rokturim un iesūkšanas caurulei.
Īpašības un ieguvumi
Izcila tīrīšanas veiktspējaIdeāls tīrītājs tekstila virsmām līdz pat šķiedru dziļumam. Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika. Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgsEfektīvs sūknis ar ilgu kalpošanas laiku. Jaudīga turbīna ar lielisku iesūkšanas veiktspēju.
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplektsKustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Ērts uzgalis tapsējumam
- Vienkārša, kā arī rūpīga polsterējuma un mīksto mēbeļu tīrīšana.
- Ideāli piemērots transportlīdzekļu salonu tīrīšanai.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
- Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
- Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
- Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
- Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
- Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Āķis strāvas kabelim
- Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
- Praktiski un saudzīgi kabelim.
- Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Iebūvēta glabātuve polsterējuma un paklāja uzgaļiem
- Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
- Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|20 - 25
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|1
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|1
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|10 / 9
|Turbīnas jauda (W)
|1250
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|40
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|709 x 322 x 438
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzgalis tapsējumam
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 48 Gabals(i)
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Āķis strāvas kabelim
- Grīdas uzgalis: 240 mm
- Uzgalis spraugām
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
- D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
- Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
- Sprauslas iemutis: Uzgalis tapsējumam, Zils
Pielietošanas veidi
- Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
- Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
- Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
- Polsterējuma un tekstila virsmu tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas prasībām
- Paklāju un tekstila grīdas segumu dziļai tīrīšanai