Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 10/2 Adv
Iekārta Puzzi 10/2 Adv: Izsmidzināšanas-ekstrakcijas iekārta ar putu savācēju, nodalījumu tīrīšanas līdzeklim, integrētu vada āķi, turētāju rokturim ar sprūdu / sūkšanas cauruli un pieslēguma vietu PW 30/1 birstei — uzlabotai virsmas tīrīšanas jaudai.
Izsmidzināšanas-ekstrakcijas principa tīrītājs Puzzi 10/2 Adv ar divu bāru izsmidzināšanas spiedienu. Ideāli piemērots tekstila virsmu tīrīšanai. Kopā ar pievienotu PW 30/1 rullīšu birsti iekārta Puzzi 10/2 Adv nodrošina iespaidīgu sniegumu — pat uz vidēji lielām virsmām. Iebūvētais putu inhibitora dozētājs kontrolē putu daudzumu netīrā ūdens tvertnē, jo īpaši, ja tiek skaloti ar šampūnu piesūkušies paklāji. Ar putu savācēju, nodalījumu tīrīšanas līdzekļa tabletēm, pieslēguma vietu PW 30/1 birstei — uzlabotai virsmas tīrīšanas jaudai, integrētu vada āķi un roktura ar sprūdu un sūkšanas cauruļu turētāju.
Īpašības un ieguvumi
Izcila tīrīšanas veiktspēja
- Ideāls tīrītājs tekstila virsmām līdz pat šķiedru dziļumam.
- Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika.
- Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
- Efektīvs sūknis ar ilgu kalpošanas laiku.
- Jaudīga turbīna ar lielisku iesūkšanas veiktspēju.
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplekts
- Kustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem
- 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli
- Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
- Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
- Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
- Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Āķis strāvas kabelim
- Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
- Praktiski un saudzīgi kabelim.
- Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
- Viegli un ērti pārvietojama, uzglabājama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|30 - 45
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|2
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|2
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|10 / 9
|Turbīnas jauda (W)
|1250
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|80
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|16.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|705 x 320 x 435
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pieslēguma vieta mazgāšanas galvai: PW 30/1
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 2 Gabals(i)
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Glabāšanas nodalījums tīrīšanas līdzeklim tabletēs
- Āķis strāvas kabelim
- Grīdas uzgalis: 240 mm
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
- D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
- Sprauslas iemutis: Grīdas uzgalis, dzeltena
Videos
Pielietošanas veidi
- Paklāju un tekstila grīdas segumu dziļai tīrīšanai
- Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast Puzzi 10/2 Adv rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.