Maksimāla kustību brīvība, kamēr likvidējat traipus no visu veidu tekstilizstrādājumiem. Pārnēsājama, jaudīga 36 V baterijas izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta ar ergonomisku uzgali tapsējumam.

Izturīga, ilgmūžīga, jaudīga un lietošanā pielāgojama – tāda ir mūsu Puzzi 2/1 Bp ar bateriju darbināmā izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta. Šo viegli pārnēsājamo iekārtu var izmantot arī atsevišķu, svaigu vai piekaltušu, ieēdušos traipu tīrīšanai no tekstilizstrādājumiem, piemēram, mīkstajiem krēsliem, dīvāniem, automašīnu sēdekļiem un daudz kā cita. Puzzi 2/1 Bp noņem visus traipus īsā laikā, pateicoties izcilajam tīrīšanas sniegumam un netīrā ūdens savākšanai, kas nodrošina arī ātru žūšanaslaiku. Pateicoties kompaktajam dizainam, nelielajam svaram un ergonomiskajam rokturim, iekārtu ir viegli pārnēsāt, pat ar vienu roku. Lai panāktu vislabāko traipu likvidēšanas rezultātu, tīrīšanas šķīdums tiek ar spiedienu izsmidzināts dziļi starp tekstilšķiedrām un pēc tam kopā ar atmiekšķētajiem netīrumiem tiek sasūkts atpakaļ. Standarta komplektācijā ietilpst uzgalis tapsējumam, izsmidzināšanas-savākšanas šļūtene, atsevišķas tvertnes tīrajam un netīrajam ūdenim un integrēta piederumu glabāšanas vieta. Pasūtot šo iekārtas versiju, lūdzu, ņemiet vērā, ka jaudīgā 36 V Kärcher Battery Power+ baterija un ātrais lādētājs ir jāpasūta atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Puzzi 2/1 Bp: Izcila tīrīšanas veiktspēja
Izcila tīrīšanas veiktspēja
Lieliska tīrīšana ar acīmredzamu “pirms un pēc” efektu. Liels vakuums izcilai sūkšanas jaudai. Tapsējuma uzgalis nodrošina vienmērīgu un īpaši smalku izsmidzināšanu.
Puzzi 2/1 Bp: Izturīga, kompakta konstrukcija un augsta mobilitāte
Izturīga, kompakta konstrukcija un augsta mobilitāte
Ideāli piemērots arī šaurām telpām vai grūti aizsniedzamām vietām. Bezvadu kustību brīvība un daudzveidīga lietošana. Kompaktās konstrukcijas dēļ to var uzglabāt jebkurā vietā.
Puzzi 2/1 Bp: Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Profesionāla kvalitāte – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
Efektīva turbīna ar 1000 stundu kalpošanas laiku. Ļoti izturīgs un ilgmūžīgs diafragmas sūknis. Kompakts, īpaši īss un izturīgs uzgalis tapsējuma kopšanai.
Kärcher 36 V platforma
  • Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+/Power baterijām.
  • Uz baterijas uzrādīts atlikušais iekārtas darbības laiks.
  • Jaudīgā baterija ir ātri un viegli nomaināms.
Īpaši lietotājam draudzīga darbības koncepcija
  • Praktisks rotācijas slēdzis ieslēgšanai/izslēgšanai.
  • Ergonomisko uzgali tapsējuma tīrīšanai var darbināt tikai ar vienu pirkstu.
  • Tvertnes var ātri piepildīt un iztukšot.
Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumam
  • Izturīga konstrukcija, kas piemērota lietošanai šaurās telpās, piemēram, transportlīdzekļu salonos.
  • Ūdens taupoša izsmidzināšana.
  • Ergonomisks dizains ar ērtu divdaļīgu rokturi.
Vienkārša pārvietošana
  • Ar ergonomisku rokturi ērtākai pārnēsāšanai.
  • Paredzēts nēsāšanai ar vienu roku pa pakāpieniem un kāpnēm.
  • Pārnēsājamība: piemēram, transportlīdzekļu salonu vai brīvdienu māju tīrīšanai.
Noņemamas tvertnes
  • Tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir viegli noņemamas.
  • Quick & Easy aizdare gādā par ātru ūdens uzpildi.
  • Netīrā ūdens tvertni ir viegli iztukšot un iztīrīt.
Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Piestiprina ar spēcīgu gumiju un āķi.
  • Pārvadājot nav riska pazaudēt iesūkšanas šļūteni un tapsējuma uzgali.
  • Iekārtu ar piederumiem var viegli uzglabāt.
Pieejami saderīgi tīrīšanas līdzekļi
  • Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni, kā aprakstīts instrukcijā.
  • Lieliska traipu noņemšana no tapsējuma un tekstilizstrādājumiem.
  • Tīrīšanas šķīdums tiek iesūkts atpakaļ kopā ar netīrumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 1.7 / 2.9
Gaisa plūsma (l/s) 16
Vakuums (kPa) 16
Izsmidzināšanas daudzums (ml/min) 350
Izsmidzināšanas spiediens (MPa) 0.16 - 0.22
Turbīnas jauda (W) 350
Sūkņa patērētā jauda (W) 4
Nominālā jauda (W) 350
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 72
Piederuma ID (iekšējais diametrs) ( ) ID 30
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) Parastais režīms: / 46 (7,5 Ah) Parastais režīms: / 37 (6,0 Ah)
Uzlādes strāva (A) 6
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 3.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 410 x 235 x 250

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Mitrās tīrīšanas šļūtene: 1.9 m
  • Īsais uzgalis tapsējumam ar rokturi
  • Tīrā ūdens tvertne
  • Netīrā ūdens tvertne
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 764 N, 125 ml

Aprīkojums

  • Šļūtenes fiksators transportēšanai
  • Piederumu uzglabāšanas risinājums
  • Sprauslas iemutis: Uzgalis tapsējumam, Oranžs
Pielietošanas veidi
  • Traipu noņemšana no tapsējuma un mīkstajām mēbelēm
  • Tieša traipu apstrāde uz paklājiem
  • Traipu likvidēšana no mīkstajiem transportlīdzekļu sēdekļiem
  • Visu tekstila virsmu tīrīšana
