Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4
Izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrītājs Puzzi 30/4nodrošina ekonomisku tīrīšanu un ir lielisks risinājums lielu paklāja virsmu tīrīšanai, un tas tīrīšanu padara ergonomisku, ātru un ļauj darboties bez stresa.
Tā kā tās trokšņa līmenis ir tikai 66 dB(A), tāpēc izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrītājs T 30/4 savā klasē ir klusākais mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs, kas to padara ideāli piemērotu trokšņa jutīgās zonās. Pateicoties tā 30 litru tīrā ūdens ietilpībai un 350 mm grīdas seguma uzgalim šis inovatīvais izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrītājs ir īpaši piemērots lielu paklāju tīrīšanai. Iekārtas konstrukcijā ir likts uzsvars uz ergonomisku, laiku taupošu tīrīšanu bez stresa. EASY darbības princips un ergonomiskā vertikālā tipa konstrukcija ievērojami atvieglo apiešanos ar ierīci. Pateicoties vienkārši saprotamajām piktogrammām ierīces darbības princips ir viegli apgūstams. Netīrā ūdens tvertne ir izņemama un ierīces rokturis un tvertnes forma ir īpaši paredzēta ergonomiskai transportēšanai. Tvertni ir vienkārši tīrīt, kā arī tā ir lieliski piemērota tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanai. Īsāks uzstādīšanas laiks ļauj taupīt laiku un naudu. Ar šo iekārtu žūšanas laiks ir pat par 30% īsāks nekā līdzīgiem konkurentu produktiem. Daļēji tas ir pateicoties elastīgajam gumijas skrāpim, kas vienmēr nodrošina optimālu sūkšanas leņķi. Iekārtu Puzzi 30/4 ir viegli pārnēsāt, pat, ja tā atrodas guļus ar pilnu tīrā ūdens tvertni, un tā lielie riteņi ļauj to viegli pārvietot pa kāpnēm.
Īpašības un ieguvumi
Pieslēguma vieta PW 30/1 savienojumamIebūvēta pieslēguma vieta PW 30/1 modeli padara par universāli lietojamu ierīci, kurai nav nepieciešams papildu barošanas avots. Kad ierīci neizmanto, strāvas spraudligzdu efektīvi aizsargā slēgvāciņš. PW 30/1 iekārta uzlabo tīrīšanas sniegumu, ar rotējošo birsti tīra paklāja plūksnas, kā arī piepaceļ tās vienā virzienā.
Noņemama netīrā ūdens tvertneLai pasargātu no netīrumiem, netīrā ūdens tvertnes rokturis atrodas ārpusē. Netīrā ūdens tvertni var viegli izņemt un ar tās palīdzību arī var uzpildīt iekšējo tīrā ūdens tvertni. Īsa pamācība netīrā ūdens tvertnes aizmugure īsi un saprotami izskaidro darba procesu.
Ļoti klusa iekārtas darbībaIzsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrītājs Puzzi 30/4 E ar tikai 66 dB(A) trokšņa līmeni ir klusākais šāda veida mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs. Pateicoties zemajam trokšņa līmenim iekārtu var izmantot it visur, pat darba laikā un viesnīcās. Zema trokšņu emisija pasargā iekārtas operatoru un ļauj ņemt mazākus darba pārtraukumus.
Ietilpīga tvertne
- Pat ar pilnu 30 litru tīrā ūdens tvertni, iekārtu Puzzi 30/4 var viegli transportēt horizontālā (guļus) stāvoklī.
- Iebūvētajā indikatorā lietotājs var uzraudzīt tīrā ūdens līmeni.
- Tīrā ūdens filtrs aizsargā iekārtas komponentus, un to var noņemt bez palīglīdzekļiem, lai iztīrītu.
Intuitīvi saprotama vadība pateicoties EASY darbības principam
Lieli transporta riteņi
- Pateicoties lielajiem riteņiem, Puzzi 30/4 ir viegli manevrējams, pat ja tas ir pilnīgi pilns.
- Gludi braucoši riteņi ar 30 cm diametru.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60 - 75
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|3
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|4
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|30 / 15
|Turbīnas jauda (W)
|1200
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|70
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Kabeļa garums (m)
|15
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|26
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 460 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pieslēguma vieta mazgāšanas galvai: PW 30/1
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 4 m
- Grīdas uzgalis: 350 mm
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
- D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i), 700 mm, Nerūsējošais tērauds
Aprīkojums
- Sprauslas iemutis: Grīdas uzgalis, dzeltena