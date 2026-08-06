Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E
Klusākais šāda veida mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs: Puzzi 30/4 E ar trokšņa līmeni tikai 66 dB(A). Lielu grīdsegu tīrīšanai. Ergonomiska vertikālā tipa iekārta. Iebūvēti sildelementi (pēc izvēles pieejama tīrā ūdens tvertnes apsildes iekārta).
Augstas veiktspējas Puzzi 30/4 E izsmidzināšanas — ekstrakcijas tīrītājs ar trokšņa līmeni tikai 66 dB(A) ir klusākais šāda veida mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs. Iekārtai ir 30 litru tīrā ūdens tvertne, un to var izmantot lielu platību tīrīšanai bez pārtraukumiem. Tā veiktspējas platība ir vēl lielāka pateicoties iebūvētajai kontaktligzdai, kas paredzēta PW 30/1 birstes pieslēgšanai. Praktiskā vertikālā tipa konstrukcija garantē ergonomisku un vietu taupošu darbu — neskatoties uz lielu tīrāmo platību. Iekārtai ir iebūvēti sildelementi — optimālai tīrā ūdens tvertnes uzkarsēšanai. Tas ļauj nodrošināt nemainīgu tīrā ūdens temperatūru — pirmklasīgam tīrīšanas rezultātam.
Īpašības un ieguvumi
Ļoti klusa iekārtas darbībaTikai 66 dB(A).
Ietilpīga tvertneLielu virsmu tīrīšanai.
Pieslēguma vieta PW 30/1 savienojumamLieliskam tīrīšanas rezultātam un mehāniskai paklāja plūksnu tīrīšanai.
Noņemama netīrā ūdens tvertne
- Tvertni var izņemt, kad to nepieciešams iztukšot.
Lieli transporta riteņi
Ietilpīga tvertne
Teicama sūkšanas jauda.
Augsta tīrīšanas veiktspēja
Regulējama augstuma rokturis
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|60 - 75
|Gaisa plūsma (l/s)
|74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|3
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|4
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|30 / 15
|Turbīnas jauda (W)
|1200
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|70
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Kabeļa garums (m)
|15
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|28
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 460 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pieslēguma vieta mazgāšanas galvai: PW 30/1
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 4 m
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
Aprīkojums
- Sprauslas iemutis: Grīdas uzgalis, dzeltena
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