Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E

Klusākais šāda veida mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs: Puzzi 30/4 E ar trokšņa līmeni tikai 66 dB(A). Lielu grīdsegu tīrīšanai. Ergonomiska vertikālā tipa iekārta. Iebūvēti sildelementi (pēc izvēles pieejama tīrā ūdens tvertnes apsildes iekārta).

Augstas veiktspējas Puzzi 30/4 E izsmidzināšanas — ekstrakcijas tīrītājs ar trokšņa līmeni tikai 66 dB(A) ir klusākais šāda veida mitrās tīrīšanas putekļu sūcējs. Iekārtai ir 30 litru tīrā ūdens tvertne, un to var izmantot lielu platību tīrīšanai bez pārtraukumiem. Tā veiktspējas platība ir vēl lielāka pateicoties iebūvētajai kontaktligzdai, kas paredzēta PW 30/1 birstes pieslēgšanai. Praktiskā vertikālā tipa konstrukcija garantē ergonomisku un vietu taupošu darbu — neskatoties uz lielu tīrāmo platību. Iekārtai ir iebūvēti sildelementi — optimālai tīrā ūdens tvertnes uzkarsēšanai. Tas ļauj nodrošināt nemainīgu tīrā ūdens temperatūru — pirmklasīgam tīrīšanas rezultātam.

Īpašības un ieguvumi
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E: Ļoti klusa iekārtas darbība
Ļoti klusa iekārtas darbība
Tikai 66 dB(A).
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E: Ietilpīga tvertne
Ietilpīga tvertne
Lielu virsmu tīrīšanai.
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E: Pieslēguma vieta PW 30/1 savienojumam
Pieslēguma vieta PW 30/1 savienojumam
Lieliskam tīrīšanas rezultātam un mehāniskai paklāja plūksnu tīrīšanai.
Noņemama netīrā ūdens tvertne
  • Tvertni var izņemt, kad to nepieciešams iztukšot.
Lieli transporta riteņi
Ietilpīga tvertne
Teicama sūkšanas jauda.
Augsta tīrīšanas veiktspēja
Regulējama augstuma rokturis
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 60 - 75
Gaisa plūsma (l/s) 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Izsmidzināšanas daudzums (l/min) 3
Izsmidzināšanas spiediens (bar) 4
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 30 / 15
Turbīnas jauda (W) 1200
Sūkņa patērētā jauda (W) 70
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Kabeļa garums (m) 15
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 28
Izmēri (G x P x A) (mm) 580 x 460 x 930

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pieslēguma vieta mazgāšanas galvai: PW 30/1
  • Mitrās tīrīšanas šļūtene: 4 m
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole

Aprīkojums

  • Sprauslas iemutis: Grīdas uzgalis, dzeltena
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 30/4 E
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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