Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1
Puzzi 8/1 izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta ar ergonomisku, īpaši īsu uzgali tapsējumam. Jaudīgs mīksto mēbeļu tīrītājs traipu noņemšanai no tekstilizstrādājumiem.
Spēcīga, izturīga, efektīva iekārta. Kärcher Puzzi 8/1 izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta iespaidīgi attīra tapsējumu un iztīra traipus no tekstila virsmām ar izciliem, higiēniskiem tīrīšanas rezultātiem un augstu efektivitāti. Kompaktā iekārta iesmidzina tīrīšanas šķīdumu dziļi tekstila šķiedrās un pēc tam atkal izsūc to kopā ar tajā izšķīdinātajiem netīrumiem. Iekārtas jaudīgā nosūkšanas spēja nodrošina arī ātru žūšanu, proti, tekstila virsmas ātri var atkal izmantot. Tas ideāli atbilst tīrīšanas profesionāļu augstajām prasībām viesnīcu un viesmīlības nozarēs vai transportlīdzekļu salonu tīrīšanā. Standarta īsais uzgalis tapsējumam paredzēts ērtai, ergonomiskai šauro vietu tīrīšanai. Ļoti mazā svara un ergonomiskā pārnēsāšanas roktura dēļ iekārtu var viegli pārvietot ar vienu roku. Lietotāja ērtības palielina arī lielas spiedpogas, kuras var darbināt ar roku vai kāju. Iekārtas vāks un rokas sprausla ir caurspīdīgi, lai labāk varētu novērtēt sasūktā ūdens netīrības pakāpi.
Īpašības un ieguvumi
Izcila tīrīšanas veiktspējaIdeāls tīrītājs tekstila virsmām līdz pat šķiedru dziļumam. Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika. Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumamRokturis un mēlīte ir darbināmi tikai ar vienu pirkstu. Praktiska pogas forma ļauj turēt rokturi dažādās pozīcijās. Sarkanā sprausla samazina ūdens patēriņu.
Mazs svars un kompakta, izturīga konstrukcijaViegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem. Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai. Ilgs kalpošanas laiks nodrošina augstu efektivitāti.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
- Ilustrācijas ātrai darba uzsākšanai.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
- Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
- Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
- Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
- Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
- Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Nolokāms āķis kabelim
- Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
- Praktiski un saudzīgi kabelim.
- Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Liela, vaļēja tīrā ūdens uzpildes atvere
- Ērti, droši un ātri uzpildāma ar ūdeni.
- Labi redzams makslimālā līmeņa indikators.
- Nav noplūžu, iekārtu velkot vai stumjot atpakaļgaitā.
Integrēta glabāšanas vieta tapsējuma uzgalim
- Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
- Droša uzglabāšana pat pārvietošanas laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12 - 18
|Gaisa plūsma (l/s)
|71
|Vakuums (mbar/kPa)
|270 / 27
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|1
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|1
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|8 / 7
|Turbīnas jauda (W)
|1200
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|40
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|71
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|524 x 332 x 442
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Īsais uzgalis tapsējumam ar rokturi
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Āķis strāvas kabelim
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
Aprīkojums
- Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
- Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
- Sprauslas iemutis: Uzgalis tapsējumam, Oranžs
Videos
Pielietošanas veidi
- Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Atsevišķu pleķu iztīrīšanai no tekstila virsmām
- Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
- Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
- Tapsējuma tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas prasībām
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