Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali
Ar 240 mm uzgali paklājiem un īso uzgali polsterējumam standartaprīkojumā Puzzi 8/1 Adv izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta ir paredzēta īpaši ātrai un rūpīgai polsterējuma un paklāju tīrīšanai.
Lieliskās sūkšanas veiktspējas dēļ profesionālā Kärcher izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta Puzzi 8/1 Adv nodrošina izcilus un higiēniskus tīrīšanas rezultātus, ļaujot tekstila virsmas atkal ātri izmantot. Iekārta iesmidzina tīrīšanas šķīdumu dziļi tekstila šķiedrās un pēc tam atkal uzsūc to kopā ar tajā izšķīdinātajiem netīrumiem, padarot to lieliski piemērotu polsterējuma, paklāju un citu tekstila virsmu tīrīšanai. Tā izturīgais, kompaktais dizains nodrošina ilgu kalpošanas laiku un zemas izmaksas — tas ir ideāli piemērots būvuzņēmējiem, viesnīcu un viesmīlības nozares personālam vai transportlīdzekļu salonu tīrīšanai. Iekārtas vāks, uzgalis polsterējumam un uzgalis grīdai ir caurspīdīgi, lai varētu novērtēt uzsūktā ūdens netīrības pakāpi. Puzzi 8/1 Adv nelielais svars un ergonomiskais rokturis pārnēsāšanai ļauj to pārvietot ar vienu roku. Lietotāja ērtības palielina arī lielas spiedpogas, kuras var darbināt ar roku vai kāju.
Īpašības un ieguvumi
Izcila tīrīšanas veiktspējaIdeāls tīrītājs līdz pat šķiedru dziļumam tekstila un paklāju virsmām Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika. Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumamRokturis un mēlīte ir darbināmi tikai ar vienu pirkstu. Praktiska pogas forma ļauj turēt rokturi dažādās pozīcijās. Sarkanā sprausla samazina ūdens patēriņu.
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplektsKustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Mazs svars un kompakta, izturīga konstrukcija
- Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
- Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
- Ilgs kalpošanas laiks nodrošina augstu efektivitāti.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
- Ilustrācijas ātrai darba uzsākšanai.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
- Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
- Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
- Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
- Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
- Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Nolokāms āķis kabelim
- Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
- Praktiski un saudzīgi kabelim.
- Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Liela, vaļēja tīrā ūdens uzpildes atvere
- Ērti, droši un ātri uzpildāma ar ūdeni.
- Labi redzams makslimālā līmeņa indikators.
- Nav noplūžu, iekārtu velkot vai stumjot atpakaļgaitā.
Iebūvēta glabātuve polsterējuma un paklāja uzgaļiem
- Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
- Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12 - 18
|Gaisa plūsma (l/s)
|71
|Vakuums (mbar/kPa)
|270 / 27
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|1
|Izsmidzināšanas spiediens (bar)
|1
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|8 / 7
|Turbīnas jauda (W)
|1200
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|40
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|524 x 332 x 442
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Īsais uzgalis tapsējumam ar rokturi
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Āķis strāvas kabelim
- Grīdas uzgalis: 240 mm
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
- D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
- Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
Videos
Pielietošanas veidi
- Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
- Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
- Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
- Polsterējuma un tekstila virsmu tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas prasībām
- Paklāju un tekstila grīdas segumu dziļai tīrīšanai
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