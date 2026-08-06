Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali

Ar 240 mm uzgali paklājiem un īso uzgali polsterējumam standartaprīkojumā Puzzi 8/1 Adv izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta ir paredzēta īpaši ātrai un rūpīgai polsterējuma un paklāju tīrīšanai.

Lieliskās sūkšanas veiktspējas dēļ profesionālā Kärcher izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta Puzzi 8/1 Adv nodrošina izcilus un higiēniskus tīrīšanas rezultātus, ļaujot tekstila virsmas atkal ātri izmantot. Iekārta iesmidzina tīrīšanas šķīdumu dziļi tekstila šķiedrās un pēc tam atkal uzsūc to kopā ar tajā izšķīdinātajiem netīrumiem, padarot to lieliski piemērotu polsterējuma, paklāju un citu tekstila virsmu tīrīšanai. Tā izturīgais, kompaktais dizains nodrošina ilgu kalpošanas laiku un zemas izmaksas — tas ir ideāli piemērots būvuzņēmējiem, viesnīcu un viesmīlības nozares personālam vai transportlīdzekļu salonu tīrīšanai. Iekārtas vāks, uzgalis polsterējumam un uzgalis grīdai ir caurspīdīgi, lai varētu novērtēt uzsūktā ūdens netīrības pakāpi. Puzzi 8/1 Adv nelielais svars un ergonomiskais rokturis pārnēsāšanai ļauj to pārvietot ar vienu roku. Lietotāja ērtības palielina arī lielas spiedpogas, kuras var darbināt ar roku vai kāju.

Īpašības un ieguvumi
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali: Izcila tīrīšanas veiktspēja
Izcila tīrīšanas veiktspēja
Ideāls tīrītājs līdz pat šķiedru dziļumam tekstila un paklāju virsmām Ātra žūšana, kuru nodrošina jaudīga nosūkšana, nozīmē to, ka virsmas var atkal izmantot pēc neilga laika. Fantastisks tīrīšanas rezultāts ar labi redzamu "pirms un pēc" efektu.
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali: Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumam
Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumam
Rokturis un mēlīte ir darbināmi tikai ar vienu pirkstu. Praktiska pogas forma ļauj turēt rokturi dažādās pozīcijās. Sarkanā sprausla samazina ūdens patēriņu.
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali: Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplekts
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplekts
Kustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Mazs svars un kompakta, izturīga konstrukcija
  • Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
  • Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
  • Ilgs kalpošanas laiks nodrošina augstu efektivitāti.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
  • Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
  • Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
  • Ilustrācijas ātrai darba uzsākšanai.
Viegli darbināms divu lielu spiedpogu dēļ
  • Nav nepieciešamības pieliekties, slēdžus var darbināt ar kāju.
  • Ātrā darbība vienā solī – smidzināšana apvienota ar tūlītēju sūkšanu.
  • Divu soļu metode – izsmidziniet un ļaujiet šķiedrām samirkt, pēc tam veiciet nosūkšanu.
Lieli aizmugurējie riteņi un ērti 360° grozāmie riteņi
  • Viegla manevrēšana pat uz nelīdzenām virsmām.
  • Īpaši manevrētspējīga tīrīšanas laikā.
Nolokāms āķis kabelim
  • Drošai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
  • Praktiski un saudzīgi kabelim.
  • Iekārtu ir ērti un viegli pārvietot un uzglabāt.
Liela, vaļēja tīrā ūdens uzpildes atvere
  • Ērti, droši un ātri uzpildāma ar ūdeni.
  • Labi redzams makslimālā līmeņa indikators.
  • Nav noplūžu, iekārtu velkot vai stumjot atpakaļgaitā.
Iebūvēta glabātuve polsterējuma un paklāja uzgaļiem
  • Ātrās nomaiņas dēļ uzgalis tapsējumam vienmēr būs pa rokai.
  • Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 12 - 18
Gaisa plūsma (l/s) 71
Vakuums (mbar/kPa) 270 / 27
Izsmidzināšanas daudzums (l/min) 1
Izsmidzināšanas spiediens (bar) 1
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 8 / 7
Turbīnas jauda (W) 1200
Sūkņa patērētā jauda (W) 40
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Kabeļa garums (m) 7.5
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 8.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 14
Izmēri (G x P x A) (mm) 524 x 332 x 442

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Īsais uzgalis tapsējumam ar rokturi
  • Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
  • Āķis strāvas kabelim
  • Grīdas uzgalis: 240 mm
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
  • D veida rokturis izsmidzināšanas-iesūkšanas caurulei
  • Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
  • Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Integrēta uzglabāšanas vieta tapsējuma/spraugu uzgalim.
  • Integrēta uzglabāšanas vieta grīdas uzgalim
Mazgājošais putekļsūcējs Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali
Videos
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
  • Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
  • Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
  • Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
  • Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
  • Polsterējuma un tekstila virsmu tīrīšanai vietās ar augstām higiēnas prasībām
  • Paklāju un tekstila grīdas segumu dziļai tīrīšanai
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast Puzzi 8/1 C ar grīdas uzgali rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija