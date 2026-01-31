Puzzi 9/1 Bp
Maksimālai manevrētspējai, dziļi tīrot polsterējumu. Mūsu izturīgā, Puzzi 9/1 Bp ar bateriju darbināmā izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta ar īpaši īsu uzgali polsterējumam un citiem noderīgiem piederumiem.
Izturīgā, ar bateriju darbināmā izsmidzināšanas iekārta Puzzi 9/1 Bp ir vienīgā šāda veida iekārta pasaulē. Puzzi pārsteidz ar savu izcilo veiktspēju un maksimālo pārvietošanās brīvību, tīrot polsterējuma un tekstila segumus jebkurā nozarē neatkarīgi no tā, vai tā ir viesnīca, transportlīdzekļu apkalpošana vai ēku tīrīšana. Neraugoties uz tās jaudu, šī Puzzi iekārta ir ļoti klusa, tādēļ ideāli piemērota lietošanai sabiedriskās vietās. Ergonomiski izstrādātais rokturis ļauj to viegli pārnēsāt ar vienu roku. Lai iegūtu vislabākos tīrīšanas rezultātus, iekārta iesmidzina tīrīšanas šķīdumu dziļi tekstila šķiedrās un pēc tam atkal uzsūc to kopā ar tajā izšķīdinātajiem netīrumiem. Standarta komplektācijā ietilpst īpaši īss uzgalis polsterējumam, izsmidzināšanas šļūtene, "divi vienā" tvertne tīrajam un netīrajam ūdenim, iebūvēta piederumu uzglabāšanas vieta un daudz kas cits. Kad veicat pasūtījumu, jāņem vērā, ka jaudīgā 36 V Kärcher Battery Power+ baterija un ātrais lādētājs jāpasūta atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Powerful Kärcher Battery Power+ 36V baterijaBezvadu kustību brīvība Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platformām
Izturīga iekārtas konstrukcijaIlgs kalpošanas laiks nodrošina augstu efektivitāti. Izturīgs diafragmas tipa sūknis Ērtai lietošanai paredzētas divas lielas pogas, kas darbināmas ar roku vai kāju
Ergonomisks dizains un īpaši īss uzgalis tapsējumamIdeāli piemērots lietošanai šaurās vietās (piem., transportlīdzekļu salonos). Ergonomisks dizains Rokturis ir ērts un rokai patīkams
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
- Ilustrācija ātrai darba uzsākšanai ar Puzzi 9/1 Bp un uzlabotai lietotāja drošībai
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Ērta, ar vienu roku pārnēsājama iekārta
- Ērta un labi līdzsvarota iekārta
- Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Visus piederumus var ērti uzglabāt uz iekārtas, tādējādi tie vienmēr ir pa rokai
- Praktisks, iebūvēts glabāšanas nodalījums tīrīšanas līdzekļa tabletēm
- Droša glabātuve, pat pārvietošanas laikā.
Viegls
- Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
- Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
- Viegla iekārta iesācējiem
Mazs darbības troksnis
- Piemērota tīrīšanai trokšņu jutīgās vietās un naktī
- Palielina lietotāja komfortu.
- Ļoti klusa iekārta iesācējiem.
"Divi vienā" komforta sistēma ar integrēto izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni
- Tīrīšanas šķīdums ar spiedienu tiek iesmidzināts dziļi šķiedrās
- Rūpīga tīrīšanas šķīduma un ieēdušos netīrumu izsūkšana
- Ātra žāvēšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12 - 18
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|9 / 7
|Gaisa plūsma (l/s)
|57
|Vakuums (kPa)
|15
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|0.5
|Izsmidzināšanas spiediens (MPa)
|0.16 - 0.22
|Turbīnas jauda (W)
|550
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|4
|Nominālā jauda (W)
|575
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) ( )
|ID 32
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|540 x 332 x 460
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Motora aizsardzības filtri
- Tīrā ūdens filtrs
- Īsais uzgalis tapsējumam ar rokturi
- Glabāšanas nodalījums tīrīšanas līdzeklim tabletēs
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 2 Tabletes
Aprīkojums
- Šļūtenes fiksators transportēšanai
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Pielietošanas veidi
- Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
- Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
- Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
