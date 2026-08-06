Puzzi 9/1 Bp Adv
Maksimālai manevrētspējai un tīrīšanai dziļi auduma šķiedrā. Mūsu izturīgā Puzzi 9/1 Bp Adv bezvadu izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta ar grīdas uzgali un uzgali polsterējumam.
Izturīgā un ar bateriju darbināmā izsmidzināšanas tīrīšanas iekārta Puzzi 9/1 Bp ir vienīgā šāda veida iekārta pasaulē. Puzzi pārsteidz ar savu izcilo veiktspēju un maksimālo pārvietošanās brīvību, tīrot polsterējuma un tekstila segumus jebkurā nozarē neatkarīgi no tā, vai tā ir viesnīca, transportlīdzekļu apkalpošana vai ēku tīrīšana. Neskatoties uz tās jaudu, šī Puzzi iekārta ir ļoti klusa, tādēļ ideāli piemērota lietošanai sabiedriskās vietās. Ergonomiski izstrādātais rokturis ļauj to viegli pārnēsāt ar vienu roku. Lai iegūtu vislabākos tīrīšanas rezultātus, iekārta iesmidzina tīrīšanas šķīdumu dziļi tekstila šķiedrās un pēc tam atkal uzsūc to kopā ar tajā izšķīdinātajiem netīrumiem. Standarta komplektācijā iekļauts īpaši īss uzgalis polsterējumam, izsmidzināšanas šļūtene, "divi vienā" tvertne tīrajam un netīrajam ūdenim, iebūvēta piederumu uzglabāšanas vieta un daudz kas cits. Kad veicat pasūtījumu, jāņem vērā, ka jaudīgā 36 V Kärcher Battery Power+ baterija un ātrais lādētājs jāpasūta atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Powerful Kärcher Battery Power+ 36V baterijaBezvadu kustību brīvība Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Saderīgs ar visām 36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platformām
Izturīga iekārtas konstrukcijaIlgs kalpošanas laiks nodrošina augstu efektivitāti. Izturīgs diafragmas tipa sūknis Ērtai lietošanai paredzētas divas lielas pogas, kas darbināmas ar roku vai kāju
Visaptverošs paklāju tīrīšanas piederumu komplektsKustīgs ieliktnis optimālam sūkšanas leņķim un izciliem nosusināšanas rezultātiem 240 mm plats grīdas uzgalis ar iebūvētu izsmidzināšanas iesūkšanas cauruli Ergonomisks satvēriens ar abām rokām nodrošina papildu komfortu lietotājam.
Ērta, izņemama tvertne "divi vienā"
- Ātri un vienkārši uzpildāma ūdens tvertne.
- Ērta un vienkārša netīrā ūdens izliešana.
- Ilustrācija ātrai darba uzsākšanai ar Puzzi 9/1 Bp un uzlabotai lietotāja drošībai
Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Ērta, ar vienu roku pārnēsājama iekārta
- Ērta un labi līdzsvarota iekārta
- Pārnēsāšanas rokturī iebūvēts iesūkšanas caurules turētājs ērtai pārvietošanai
Piederumu uzglabāšanas risinājums
- Visus piederumus var ērti uzglabāt uz iekārtas, tādējādi tie vienmēr ir pa rokai
- Praktisks, iebūvēts glabāšanas nodalījums tīrīšanas līdzekļa tabletēm
- Droša glabātuve, pat pārvietošanas laikā.
Ērts uzgalis tapsējumam
- Vienkārša, kā arī rūpīga polsterējuma un mīksto mēbeļu tīrīšana.
- Ideāli piemērots transportlīdzekļu salonu tīrīšanai.
- Pateicoties mazajam izmēram, piemērots lietošanai šaurās vietās.
Viegls
- Viegla, arī tikai ar vienu roku pārvietojama pāri šķēršļiem un pakāpieniem.
- Izstrādāta ilgstošai un nenogurdinošai lietošanai.
- Viegla iekārta iesācējiem
Mazs darbības troksnis
- Piemērota tīrīšanai trokšņu jutīgās vietās un naktī
- Palielina lietotāja komfortu.
- Ļoti klusa iekārta iesācējiem.
"Divi vienā" komforta sistēma ar integrēto izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni
- Tīrīšanas šķīdums ar spiedienu tiek iesmidzināts dziļi šķiedrās
- Rūpīga tīrīšanas šķīduma un ieēdušos netīrumu izsūkšana
- Ātra žāvēšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12 - 18
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|9 / 7
|Gaisa plūsma (l/s)
|57
|Vakuums (kPa)
|15
|Izsmidzināšanas daudzums (l/min)
|0.5
|Izsmidzināšanas spiediens (MPa)
|0.16 - 0.22
|Turbīnas jauda (W)
|550
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|4
|Nominālā jauda (W)
|575
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) ( )
|ID 32
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|540 x 332 x 460
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mitrās tīrīšanas šļūtene: 2.5 m
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas caurule: 1 Gabals(i), 700 mm, Metāls
- Motora aizsardzības filtri
- Tīrā ūdens filtrs
- Uzgalis tapsējumam
- Glabāšanas nodalījums tīrīšanas līdzeklim tabletēs
- Noņemama "divi vienā" tvertne tīram/netīram ūdenim
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 760 tabletes, 2 Tabletes
- Izsmidzināšanas-iesūkšanas pistole
Aprīkojums
- Šļūtenes fiksators transportēšanai
- Piederumu uzglabāšanas risinājums
Videos
Pielietošanas veidi
- Intensīvai tapsējuma un mīksto mēbeļu tīrīšanai
- Vidējai tīrīšanai un atsevišķu traipu noņemšanai uz paklājiem
- Visu tekstila virsmu, pat automašīnu salonu, tīrīšanai
- Intensīvai, dziļai polsterētu automašīnu sēdekļu tīrīšanai
- Dziļai tīrīšanai mazākās vietās, kurās ir paklājs
Piederumi
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