Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1
Papildu birste 300 Puzzi S modeļiem, kas palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35 %.
Birste PW 30/1 ir īpaši izstrādāta kā papildu piederums Puzzi 300 S iekārtai, lai maksimāli uzlabotu dziļās tīrīšanas procesu. Šī birste palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%. Tā jums ļauj smidzināt, birstēt un sūkt vienā piegājienā. Birste ir ar lielāku sūkšanas platumu — 315 mm (salīdzinot ar 235 mm 10 PW birstei), kas nozīmē par 25 % lielāku tīrīšanas veiktspēju. PW 30/1 komplektā ar 300 Puzzi S ir daudz efektīvāka tīrīšanas sistēma, kas nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu.
Īpašības un ieguvumi
Rotējošas birstesTīrīšanas procesa pastiprināšanai un paklāja šķiedru izlīdzināšanai.
Uzlabota tīrīšanas veiktspējaTeritorijas veiktspējas palielināšana līdz 35 procentiem.
Caurspīdīgs pārbaudes logsPārbaudes logs pie mazgāšanas galvas, lai nepārtraukti kontrolētu atgriešanās iesūkšanos.
Vienkārša darbība
- Ātra un vienkārša piestiprināšana grīdas sprauslas vietā.
- Rotējošā birste pastiprina tīrīšanu un piepaceļ paklāja plūksnas.
- Vienkārša iedarbināšana ar pārslēgšanas slēdzi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|70 - 110
|Slotiņu motora jauda (W)
|60
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Kabeļa garums (m)
|7
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 260 x 835
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