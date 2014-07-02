Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1

Papildu birste 300 Puzzi S modeļiem, kas palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35 %.

Birste PW 30/1 ir īpaši izstrādāta kā papildu piederums Puzzi 300 S iekārtai, lai maksimāli uzlabotu dziļās tīrīšanas procesu. Šī birste palielina tīrīšanas veiktspēju par apm. 35%. Tā jums ļauj smidzināt, birstēt un sūkt vienā piegājienā. Birste ir ar lielāku sūkšanas platumu — 315 mm (salīdzinot ar 235 mm 10 PW birstei), kas nozīmē par 25 % lielāku tīrīšanas veiktspēju. PW 30/1 komplektā ar 300 Puzzi S ir daudz efektīvāka tīrīšanas sistēma, kas nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu.

Īpašības un ieguvumi
Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1: Rotējošas birstes
Rotējošas birstes
Tīrīšanas procesa pastiprināšanai un paklāja šķiedru izlīdzināšanai.
Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1: Uzlabota tīrīšanas veiktspēja
Uzlabota tīrīšanas veiktspēja
Teritorijas veiktspējas palielināšana līdz 35 procentiem.
Mazgājošais putekļsūcējs PW 30/1: Caurspīdīgs pārbaudes logs
Caurspīdīgs pārbaudes logs
Pārbaudes logs pie mazgāšanas galvas, lai nepārtraukti kontrolētu atgriešanās iesūkšanos.
Vienkārša darbība
  • Ātra un vienkārša piestiprināšana grīdas sprauslas vietā.
  • Rotējošā birste pastiprina tīrīšanu un piepaceļ paklāja plūksnas.
  • Vienkārša iedarbināšana ar pārslēgšanas slēdzi.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 70 - 110
Slotiņu motora jauda (W) 60
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Kabeļa garums (m) 7
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 350 x 260 x 835
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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