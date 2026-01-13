Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic
Kompaktais un mobilais HD 6/15 G Classic aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar benzīna dzinēju un izturīgu kloķvārpstas sūkni. Ideāli piemērots pašvaldībām, būvniecībai un amatniecībai.
Kompaktais, ar benzīnu darbināmais aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs HD 6/15 G Classic ir ideāla sākuma līmeņa iekārta, ar ko sākt darbu Kärcher mobilo augstspiediena tīrīšanas iekārtu pasaulē. Tā ir ļoti viegli ievietojama automašīnā, un ar to var veikt pat sarežģītākus tīrīšanas uzdevumus, piemēram, būvlaukumos vai pašvaldībās, jo tās darba spiediens ir līdz 150 bāriem. Tai ir izturīgs kloķvārpstas sūknis, un tā virza līdz 600 litriem ūdens stundā. Iebūvētais benzīna dzinējs (ES V posms) nodrošina autonomiju no ārējiem enerģijas avotiem, ar gaisu pildītie riteņi garantē nepieciešamo mobilitāti lietošanas vietā, bet ergonomisks stumšanas rokturis un praktiska piederumu uzglabāšanas vieta nodrošina ērtu lietošanu. Elementi, kas aizsargāti ar termo un drošības vārstiem, ir viegli pieejami. HD 6/15 G Classic stabilais cauruļveida tērauda rāmis arī uzticami novērš ārējas mehāniskas iedarbības radītos bojājumus.
Īpašības un ieguvumi
Maksimāla neatkarībaSniedz neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Ērta manuāla palaišana.
Lieliska mobilitāteLieli riteņi ar pneimatiskām riepām nelīdzenu virsmu pārvarēšanai. Ar kompakto iekārtu ir viegli manevrēt pat šaurākās vietās. Lieliskai vadāmībai, ērtai transportēšanai un vietu ekonomējošai uzglabāšanai – iekārta ideāli ievietojas standarta automašīnā.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārtaIzturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā. Kloķvārpstas sūknis ar keramikas virzuļiem
Piederumu uzglabāšanas iespēja
- Šļūtenes āķis un piederumu novietne vienkāršai uzglabāšanai un pārvietošanai.
- Ergonomisks rokturis un šļūtenes uzglabāšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|600
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|200 / 20
|Ūdens ieplūde
|R 3/4″
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Motora tips
|G200FA
|Vienlaicīgo lietotāju skaits
|1
|Pārvietojamība
|Augsts
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|34.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|42.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|878 x 538 x 702
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Standarta
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Power sprausla
Aprīkojums
- Drošības rāmis
- Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
Pielietošanas veidi
- Būvniecība
- Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.