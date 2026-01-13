Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic

Kompaktais un mobilais HD 6/15 G Classic aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar benzīna dzinēju un izturīgu kloķvārpstas sūkni. Ideāli piemērots pašvaldībām, būvniecībai un amatniecībai.

Kompaktais, ar benzīnu darbināmais aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs HD 6/15 G Classic ir ideāla sākuma līmeņa iekārta, ar ko sākt darbu Kärcher mobilo augstspiediena tīrīšanas iekārtu pasaulē. Tā ir ļoti viegli ievietojama automašīnā, un ar to var veikt pat sarežģītākus tīrīšanas uzdevumus, piemēram, būvlaukumos vai pašvaldībās, jo tās darba spiediens ir līdz 150 bāriem. Tai ir izturīgs kloķvārpstas sūknis, un tā virza līdz 600 litriem ūdens stundā. Iebūvētais benzīna dzinējs (ES V posms) nodrošina autonomiju no ārējiem enerģijas avotiem, ar gaisu pildītie riteņi garantē nepieciešamo mobilitāti lietošanas vietā, bet ergonomisks stumšanas rokturis un praktiska piederumu uzglabāšanas vieta nodrošina ērtu lietošanu. Elementi, kas aizsargāti ar termo un drošības vārstiem, ir viegli pieejami. HD 6/15 G Classic stabilais cauruļveida tērauda rāmis arī uzticami novērš ārējas mehāniskas iedarbības radītos bojājumus.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic: Maksimāla neatkarība
Maksimāla neatkarība
Sniedz neatkarību no ārējiem enerģijas avotiem. Atbilst izplūdes gāzu emisijas standarta ES V POSMA prasībām. Ērta manuāla palaišana.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic: Lieliska mobilitāte
Lieliska mobilitāte
Lieli riteņi ar pneimatiskām riepām nelīdzenu virsmu pārvarēšanai. Ar kompakto iekārtu ir viegli manevrēt pat šaurākās vietās. Lieliskai vadāmībai, ērtai transportēšanai un vietu ekonomējošai uzglabāšanai – iekārta ideāli ievietojas standarta automašīnā.
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic: Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Izturīgs tērauda cauruļu rāmis uzticami aizsargā iekārtu pret bojājumiem. Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā. Kloķvārpstas sūknis ar keramikas virzuļiem
Piederumu uzglabāšanas iespēja
  • Šļūtenes āķis un piederumu novietne vienkāršai uzglabāšanai un pārvietošanai.
  • Ergonomisks rokturis un šļūtenes uzglabāšana
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 600
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 200 / 20
Ūdens ieplūde R 3/4″
Piedziņas veids Benzīns
Motora tips G200FA
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība Augsts
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 34.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 42.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 878 x 538 x 702

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: Standarta
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Drošības rāmis
  • Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic
Augstspiediena mazgātājs HD 6/15 G Classic
Pielietošanas veidi
  • Būvniecība
  • Ideāli piemērota iekārta būvniekiem, tirgotājiem, celtniecības pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija