Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G

Maksimāla mobilitāte, kas garantē vislabākos tīrīšanas rezultātus, pat veicot vissarežģītākos tīrīšanas darbus — ar benzīnu darbināma augstspiediena mazgāšanas iekārta HD 7/15 G mazgāšanai ar aukstu ūdeni un 150 bāru spiedienu no Kärcher Gasoline Advanced sērijas.

Pateicoties tās augstajam 150 bāru darba spiedienam Gasoline Advanced sērijas HD 7/15 G iekārta garantē vislabākos tīrīšanas rezultātus. Ar jaudīgu Honda benzīnmotoru darbināmā augstspiediena tīrīšanas iekārta bez ūdens sildīšanas funkcijas nodrošina pilnīgu autonomiju, jo tai nav nepieciešams pieslēgums elektrotīklam. Turklāt iekārtai nepieciešamo ūdeni ir iespēja sasūknēt no ezeriem, dīķiem u. c. ūdenstilpnēm. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai īpaši skarbos apstākļos, tāpēc tai ir īpaši izturīgs un pārdomāts rāmis, kas vienlaikus garantē tai visaugstāko mobilitāti. Sūkni uzticami aizsargā liels ūdens filtrs un termostata vārsts. Pēc izvēles iekārtu ir iespējams aprīkot ar aizsargrāmi, kuram ir stiprinājuma punkti, kas ļauj to pārvietot ar celtni, kā arī ir pieejams šļūtenes spoles montāžas komplekts.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G: Maksimāla neatkarība
Maksimāla neatkarība
Aprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G: Optimāli vienkārša lietošana
Optimāli vienkārša lietošana
Ergonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G: Ļoti daudzpusīga ierīce
Ļoti daudzpusīga ierīce
Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
  • Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
  • Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 650
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 210 / 21
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Ūdens ieplūde 1″
Piedziņas veids Benzīns
Motora ražotājs Honda
Motora tips GX 160
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 39.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 44
Izmēri (G x P x A) (mm) 790 x 608 x 1104

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Augstspiediena mazgātājs HD 7/15 G
Pielietošanas veidi
  • Būvniecībā (fasāžu tīrīšanai, būvniecības tehnikas un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Lauksaimniecības vajadzībām (transportlīdzekļu vai iekārtu tīrīšanai vai izmantošanai mežsaimniecībā).
  • Ražošanā (iekārtu un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (āra teritoriju uzkopšanai, piemēram, laukumu un autostāvvietu tīrīšanai).
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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