Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage

Portatīvs aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs ar benzīna dzinēju dažādām platībām.

Kompakts, horizontāls, ar benzīnu darbināms aukstā ūdens augstspiediena tīrītājs "visurgājējs", kas izmantojams neatkarīgi no elektrības padeves. Kompaktais dzinēja sūknis ir uzstādīts uz izturīga, portatīva cauruļveida rāmja. Iekārtas kompaktais izmērs nodrošina ērtu pārvietošanu no vietas uz vietu. Tā viena cilindra četrtaktu gaisa dzesēšanas motors ir viegli iedarbināms ar uzvelkamu starteri. Sūkņa misiņa cilindra galva un nerūsējošā tērauda vārsti ir paredzēti profesionālai izmantošanai un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Mazgāšanas līdzekļa dozētājs nodrošina darbam nepieciešamo koncentrāciju un tādējādi palīdz samazināt ķīmisko vielu patēriņu. Iebūvētais drošības vārsts uzticami aizsargā iekārtu no pārmērīgi augsta spiediena. Termālais sensors uz sūkņa cilindra galvas izslēdz dzinēju automātiski, ja temperatūra pārsniedz noteiktu robežu slēgta cikla darbības laikā (ja pistolessprūds ir slēgts). Viegli sagatavojams transportēšanai, jo aprīkots ar stipru cauruļveida rāmi.

Īpašības un ieguvumi
Kompakts, izturīgs un mobils
  • Līdzsvarots gravitātes centrs un ergonomisks dizains
  • Izturīgs, pārnēsājams cauruļveida aizsargrāmis
  • Īpaši paredzēts krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem (HD 728 B būris)
Vissarežģītākajiem darbiem
  • Spēcīgs cauruļveida metāla aizsargrāmis pasargā visas detaļas.
  • Celtņa stiprinājuma punkts izmantošanai uzņēmējdarbībā, būvniecībā, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 650
Darba spiediens (bar/MPa) 150 - 150 / 15
Maks. spiediens (bar/mbar) 160 / 16
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Ūdens ieplūde 1″
Piedziņas veids Benzīns
Motora ražotājs Honda
Motora tips GX 160
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība Pārnēsājama iekārta
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 35.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 37.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 570 x 434 x 430

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Slēgta cauruļveida rāmja konstrukcija ar integrētu rokturi iekraušanai ar celtni

Aprīkojums

  • Drošības rāmis
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 728 B Cage
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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