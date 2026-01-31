Augstspiediena mazgātājs HD 8/20 G

HD 8/20 G ir ar benzīnu darbināma augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni, 200 bāru spiedienu un Honda benzīnmotoru, kas ļauj to izmantot autonomi vissarežģītāko tīrīšanas darbu veikšanai.

Mūsu augstspiediena mazgāšanas iekārta HD 8/20 G bez ūdens sildīšanas funkcijas ar 200 bāru spiedienu un Honda benzīmotoru garantē maksimālu neatkarību, elastību un mobilitāti. Pat, ja nav pieejams pieslēgums elektrotīklam, šī iekārta var darboties autonomā režīmā un vissarežģītākajiem darbiem. Nepieciešamības gadījumā augstspiediena iekārta ūdeni var ņemt no jebkuras piemērotas ūdenstilpnes. Tai ir īpaši izturīgs rāmis, kas paredzēts īpaši lielai slodzei un ļauj to izmantot pat vissarežģītākajiem darbiem. Iekārtas izturību nodrošina arī pret pārduršanu drošie riteņi, tādējādi to var viegli pārvietot pa grants ceļiem. Sūkni aizsargā liels ūdens filtrs un iebūvēts termostata vārsts, savukārt pēc izvēles pieejamais aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem ļauj iekārtu pārvietot ar celtni un iekārtai sniedz vispārēju papildu drošību. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem.

Īpašības un ieguvumi
Maksimāla neatkarība
Maksimāla neatkarība
Aprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Optimāli vienkārša lietošana
Optimāli vienkārša lietošana
Ergonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Ļoti daudzpusīga ierīce
Ļoti daudzpusīga ierīce
Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
  • Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
  • Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 200 - 750
Darba spiediens (bar/MPa) 10 - līdz 200 / 1 - 20
Maks. spiediens (bar/MPa) 270 / 27
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Ūdens ieplūde 1″
Piedziņas veids Benzīns
Motora ražotājs Honda
Motora tips GX 270
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 57.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 64.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 790 x 608 x 1104

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvniecībā (fasāžu tīrīšanai, būvniecības tehnikas un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Lauksaimniecības vajadzībām (transportlīdzekļu vai iekārtu tīrīšanai vai izmantošanai mežsaimniecībā).
  • Ražošanā (iekārtu un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (āra teritoriju uzkopšanai, piemēram, laukumu un autostāvvietu tīrīšanai).
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 8/20 G rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

