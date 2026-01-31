Augstspiediena mazgātājs HD 9/21 G
Autonoma un pilnībā mobila iekārta — Honda benzīnmotors HD Gasoline Advanced sērijas augstspiediena mazgāšanas iekārtu HD 9/21 G padara neatkarīgu no elektrotīkla pieejamības.
Augstspiediena tīrīšanas iekārtas HD 9/21 G (bez ūdens sildīšanas funkcijas) ergonomiskā rāmja konstrukcija iekārtai nodrošina maksimālu mobilitāti. Turklāt tas aizsargā iekārtas komponentus un ļauj to izmantot vissarežģītāko tīrīšanas darbu veikšanai. Honda benzīnmotors uzticami nodrošina elektrību tad, kad nav iespējas pieslēgties elektrotīklam. Turklāt iekārta, kuras darba spiediens ir iespaidīgi 210 bāri, var ūdeni sasūknēt no jebkuras ūdens tilpnes. Termostata vārsts un ūdens filtrs aizsargā sūkni pret bojājumiem, pat iekārtai darbojoties recirkulācijas režīmā. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. HD 9/21 G iekārta pārsteidz ar labi pārdomātu darbības principu, iespēju uz ierīces uzglabāt piederumus un iespēju iegādāties tos no papildu klāsta, kā arī pret pārduršanu drošiem riteņiem.
Īpašības un ieguvumi
Maksimāla neatkarībaAprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Optimāli vienkārša lietošanaErgonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Ļoti daudzpusīga ierīcePēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
- Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
- Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
- Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|200 - 850
|Darba spiediens (bar/MPa)
|10 - līdz 210 / 1 - līdz 21
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|270 / 27
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Ūdens ieplūde
|1″
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Motora ražotājs
|Honda
|Motora tips
|GX 340
|Vienlaicīgo lietotāju skaits
|1
|Pārvietojamība
|ratiņi
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|72.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|80
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|866 x 722 x 1146
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Power sprausla
Aprīkojums
- Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Pielietošanas veidi
- Būvniecībā (fasāžu tīrīšanai, būvniecības tehnikas un aprīkojuma tīrīšanai).
- Lauksaimniecības vajadzībām (transportlīdzekļu vai iekārtu tīrīšanai vai izmantošanai mežsaimniecībā).
- Ražošanā (iekārtu un aprīkojuma tīrīšanai).
- Tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (āra teritoriju uzkopšanai, piemēram, laukumu un autostāvvietu tīrīšanai).
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 9/21 G rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.