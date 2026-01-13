Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 De
Autonomai izmantošanai vietās ar vāji attīstītu infrastruktūru ir piemērots jaudīgā 230 bāru augstspiediena mazgāšanas iekārta HD 9/23 De (bez ūdens sildīšanas funkcijas) ar dīzeļa dzinēju.
Ideāls risinājums sarežģītu tīrīšanas uzdevumu veikšanai specifiskos apstākļos — augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 9/23 bez ūdens sildīšanas funkcijas ar Yanmar dīzeļdzinēja piedziņu. Iekārtu var izmantot vietās ar vāji attīstītu infrastruktūru, jo ir iespēja ūdeni iesūknēt no dažādām ūdenstilpnēm. Arī iekārtas 230 bārus lielais spiediens būs pietiekams praktiski jebkura tīrīšanas darba paveikšanai. Iekārtai ir ergonomiska rāmja konstrukcija un pret pārduršanu droši riteņi, kas kopā garantē maksimālu mobilitāti. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas iekšējos komponentus aizsargā liels ūdens filtrs un iebūvēts termostata vārsts. Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni.
Īpašības un ieguvumi
Maksimāla neatkarībaAprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Optimāli vienkārša lietošanaErgonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Ļoti daudzpusīga ierīcePēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
- Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
- Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
- Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|400 - 930
|Darba spiediens (bar/MPa)
|40 - līdz 230 / 4 - līdz 23
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|270 / 27
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Ūdens ieplūde
|1″
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Motora tips
|L 100 V
|Vienlaicīgo lietotāju skaits
|1
|Pārvietojamība
|ratiņi
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|112.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|115.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|866 x 722 x 1146
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
- Elektroniskais starteris
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 9/23 De rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.