Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 De

Autonomai izmantošanai vietās ar vāji attīstītu infrastruktūru ir piemērots jaudīgā 230 bāru augstspiediena mazgāšanas iekārta HD 9/23 De (bez ūdens sildīšanas funkcijas) ar dīzeļa dzinēju.

Ideāls risinājums sarežģītu tīrīšanas uzdevumu veikšanai specifiskos apstākļos — augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 9/23 bez ūdens sildīšanas funkcijas ar Yanmar dīzeļdzinēja piedziņu. Iekārtu var izmantot vietās ar vāji attīstītu infrastruktūru, jo ir iespēja ūdeni iesūknēt no dažādām ūdenstilpnēm. Arī iekārtas 230 bārus lielais spiediens būs pietiekams praktiski jebkura tīrīšanas darba paveikšanai. Iekārtai ir ergonomiska rāmja konstrukcija un pret pārduršanu droši riteņi, kas kopā garantē maksimālu mobilitāti. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās mēlītes lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas iekšējos komponentus aizsargā liels ūdens filtrs un iebūvēts termostata vārsts. Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni.

Īpašības un ieguvumi
Maksimāla neatkarība
Maksimāla neatkarība
Aprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Optimāli vienkārša lietošana
Optimāli vienkārša lietošana
Ergonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Ļoti daudzpusīga ierīce
Ļoti daudzpusīga ierīce
Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
  • Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
  • Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 400 - 930
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - līdz 230 / 4 - līdz 23
Maks. spiediens (bar/MPa) 270 / 27
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Ūdens ieplūde 1″
Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Motora tips L 100 V
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 112.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 115.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 866 x 722 x 1146

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
  • Elektroniskais starteris
  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
