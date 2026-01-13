Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 G

Augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 9/23 G (bez ūdens sildīšanas funkcijas) ar Honda benzīnmotoru garantē autonomu, ērtu un mobilu vissarežģītāko tīrīšanas uzdevumu paveikšanu, arī specifiskos apstākļos.

Augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 9/23 G (bez ūdens sildīšanas funkcijas) ir aprīkota ar Honda benzīnmotoru, kas garantē tās darbību situācijās, kad nav iespējams pieslēgums elektrotīklam. Iekārtai ir 230 bārus liels spiediens, kas tai ļauj panākt vislabāko tīrīšanas rezultātu, bet izturīgais rāmis ļauj to izmantot īpaši skarbos apstākļos. Ergonomiskais rāmis un pret pārduršanu drošie riteņi nodrošina maksimālu iekārtas mobilitāti pa nelīdzenu virsmu. Savukārt plašais pieejamo pārdomāto piederumu klāsts un to uzglabāšanas iespēja tieši uz ierīces, tās lietošanu padara ļoti ērtu. Iekārtas lietošanas komfortu uzlabo EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Iekārtas jaudīgais sūknis vajadzības gadījumā var sasūknēt ūdeni no ezeriem, dīķiem u. c. ūdenstilpnēm. Sūkni uzticami aizsargā liels ūdens filtrs un termostata vārsts, kas pasargā to no pārkaršanas pat, ja to izmantojat recirkulācijas režīmā. Pēc izvēles HD 9/23 G iekārtu ir iespējams aprīkot ar aizsargrāmi, kuram ir stiprinājuma punkti, kas ļauj to pārvietot ar celtni, kā arī ir pieejams šļūtenes spoles montāžas komplekts.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 G: Maksimāla neatkarība
Maksimāla neatkarība
Aprīkota ar uzticamajiem Honda vai Yanmar motoriem, lai iekārtu varētu izmantot bez ārēja barošanas avota. Iekārtai tīrīšanai nepieciešamo ūdeni ir iespējams uzsūknēt no ezeriem un dīķiem.
Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 G: Optimāli vienkārša lietošana
Optimāli vienkārša lietošana
Ergonomiskā rāmja konstrukcija atvieglo iekārtas pārvietošanu pa nelīdzenu virsmu. Visas piederumu detaļas var uzglabāt tieši uz ierīces. Pret pārduršanu droši riteņi garantē augstu mobilitāti.
Augstspiediena mazgātājs HD 9/23 G: Ļoti daudzpusīga ierīce
Ļoti daudzpusīga ierīce
Pēc izvēles pieejamais aprīkojums — papildu aizsargrāmis ar stiprinājuma punktiem, kas ļauj iekārtu pārvietot ar celtni. Šļūtenes spoles montāžas komplekts (pieejams pēc izvēles) ļauj veikt ātrāku spoles uzstādīšanu, kā arī ietaupīt laiku. Pārvietojamā iekārta HD 728 B ar izturīgu cauruļveida rāmi ir īpaši paredzēta krāsotājiem un fasāžu tīrītājiem.
Vissarežģītākajiem darbiem
  • Izturīgas konstrukcijas rāmis ļauj iekārtu izmantot kā ikdienas, tā sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai.
  • Sūkni no bojājumiem uzticami aizsargā liels ūdens filtrs.
  • Termostata vārsts pasargā sūkni no pārkaršanas, arī darbojoties recirkulācijas režīmā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 400 - 930
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - līdz 230 / 4 - līdz 23
Maks. spiediens (bar/MPa) 270 / 27
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Ūdens ieplūde 1″
Piedziņas veids Benzīns
Motora ražotājs Honda
Motora tips GX 390
Vienlaicīgo lietotāju skaits 1
Pārvietojamība ratiņi
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 75.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 82.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 866 x 722 x 1146

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvniecībā (fasāžu tīrīšanai, būvniecības tehnikas un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Lauksaimniecības vajadzībām (transportlīdzekļu vai iekārtu tīrīšanai vai izmantošanai mežsaimniecībā).
  • Ražošanā (iekārtu un aprīkojuma tīrīšanai).
  • Tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (āra teritoriju uzkopšanai, piemēram, laukumu un autostāvvietu tīrīšanai).
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
  • SSL Secured
