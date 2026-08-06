HD piekabe HD 9/23 De Tr1

Neatkarīga, mobila, ar uzticamu Yanmar dīzeļdzinēju (ES STAGE V): HD 9/23 De Tr1 piekabe ilgiem augstspiediena tīrīšanas darbiem būvlaukumos un pašvaldību teritorijās. Ar 1000 l ūdens tvertni.

Mūsu mobilā piekabe HD 9/23 De Tr1 augstspiediena tīrīšanai ar aukstu ūdeni darbojas pilnīgi neatkarīgi. Tā ir aprīkota ar jaudīgu, uzticamu un videi draudzīgu (ES STAGE V) Yanmar dīzeļdzinēju un 1000 litru ūdens tvertni. Iekārta spēj sekmīgi veikt daudzveidīgus augstspiediena tīrīšanas darbus, piemēram, tādus, kas bieži sastopami komunālo teritoriju vai būvlaukumu uzkopšanā. Ar 230 bāru darba spiedienu un ūdens caurplūdi līdz 930 litriem stundā paveicams ir praktiski jebkas. HD piekabes standarta aprīkojumā ir iekļauta ergonomiska EASY!Force augstspiediena pistole, kā arī vairāki uzglabāšanas risinājumi. Izturīgā iekārta ir arī viegli lietojama, un Jūs to varat iegādāties arī citos konfigurējamos variantos, piemēram, ar šļūtenes spoli aizmugurējā piekabes daļā vai rāmja versijā.

Īpašības un ieguvumi
HD piekabe HD 9/23 De Tr1: Nav atkarīga no ārējas strāvas un ūdens padeves
Nav atkarīga no ārējas strāvas un ūdens padeves
Yanmar dīzeļdzinējs vai Honda benzīna dzinējs (abi atbilst ES degvielas izmešu klasei STAGE V) patstāvīgam darbam. 1000 litru ūdens tvertne gādā par vismaz vienu stundu darba ar pilnu jaudu. Piekabes koncepcija nodrošina augstu mobilitāti un maksimālu neatkarību.
HD piekabe HD 9/23 De Tr1: Viegla un parocīga lietošana
Viegla un parocīga lietošana
Sevišķi viegli lietojama, piemērota arī lietošanai nomas punktos. Ērti lietojams aprīkojums: elektroniska dzinēja palaišana un papildus pieejama šļūtenes spole. Uzglabāšanas nodalījums aizmugurējā iekārtas daļā degvielas kannas un piederumu novietošanai.
HD piekabe HD 9/23 De Tr1: Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļos
Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļos
Uzticama, pārbaudīta Kärcher augstspiediena tehnoloģija. Ilgs kalpošanas laiks. Papildaprīkojumā pieejams aizsargrāmis un pārvalks iekārtas aizsardzībai. Integrētā dzesēšanas sistēma ļauj strādāt ar iekārtu visa gada garumā.
Iespējamas vairākas konfigurācijas
  • Pielāgojamas, individuālām klientu prasībām piemērojamas konfigurācijas.
  • Iespējama rāmja versija uzstādīšanai uz platformām vai iebūvēšanai transportlīdzekļos.
  • Pēc pieprasījuma tvertnes var veidot arī pielāgotās krāsās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Caurplūde (l/h) 400 - 930
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motora ražotājs Yanmar
Motora tips L 100 V
Svars (ar piederumiem) (kg) 600
Izmēri (G x P x A) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
  • Stobrs: 1050 mm
  • Servo Control
  • Power sprausla

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
HD piekabe HD 9/23 De Tr1
Videos
Pielietošanas veidi
  • Mobila augstspiediena tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, iespējams mazgāt būvniecības iekārtas un transportlīdzekļus)
  • Iznomāšanai nomas parkos: iekārta ir izmantojama dažādiem tīrīšanas uzdevumiem
  • Ideāli piemērota tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, grafiti noņemšanai)
  • Mobila augstspiediena tīrīšana komunālām vajadzībām (piemēram, parkos)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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