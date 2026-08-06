HD piekabe HD 9/23 De Tr1
Neatkarīga, mobila, ar uzticamu Yanmar dīzeļdzinēju (ES STAGE V): HD 9/23 De Tr1 piekabe ilgiem augstspiediena tīrīšanas darbiem būvlaukumos un pašvaldību teritorijās. Ar 1000 l ūdens tvertni.
Mūsu mobilā piekabe HD 9/23 De Tr1 augstspiediena tīrīšanai ar aukstu ūdeni darbojas pilnīgi neatkarīgi. Tā ir aprīkota ar jaudīgu, uzticamu un videi draudzīgu (ES STAGE V) Yanmar dīzeļdzinēju un 1000 litru ūdens tvertni. Iekārta spēj sekmīgi veikt daudzveidīgus augstspiediena tīrīšanas darbus, piemēram, tādus, kas bieži sastopami komunālo teritoriju vai būvlaukumu uzkopšanā. Ar 230 bāru darba spiedienu un ūdens caurplūdi līdz 930 litriem stundā paveicams ir praktiski jebkas. HD piekabes standarta aprīkojumā ir iekļauta ergonomiska EASY!Force augstspiediena pistole, kā arī vairāki uzglabāšanas risinājumi. Izturīgā iekārta ir arī viegli lietojama, un Jūs to varat iegādāties arī citos konfigurējamos variantos, piemēram, ar šļūtenes spoli aizmugurējā piekabes daļā vai rāmja versijā.
Īpašības un ieguvumi
Nav atkarīga no ārējas strāvas un ūdens padevesYanmar dīzeļdzinējs vai Honda benzīna dzinējs (abi atbilst ES degvielas izmešu klasei STAGE V) patstāvīgam darbam. 1000 litru ūdens tvertne gādā par vismaz vienu stundu darba ar pilnu jaudu. Piekabes koncepcija nodrošina augstu mobilitāti un maksimālu neatkarību.
Viegla un parocīga lietošanaSevišķi viegli lietojama, piemērota arī lietošanai nomas punktos. Ērti lietojams aprīkojums: elektroniska dzinēja palaišana un papildus pieejama šļūtenes spole. Uzglabāšanas nodalījums aizmugurējā iekārtas daļā degvielas kannas un piederumu novietošanai.
Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļosUzticama, pārbaudīta Kärcher augstspiediena tehnoloģija. Ilgs kalpošanas laiks. Papildaprīkojumā pieejams aizsargrāmis un pārvalks iekārtas aizsardzībai. Integrētā dzesēšanas sistēma ļauj strādāt ar iekārtu visa gada garumā.
Iespējamas vairākas konfigurācijas
- Pielāgojamas, individuālām klientu prasībām piemērojamas konfigurācijas.
- Iespējama rāmja versija uzstādīšanai uz platformām vai iebūvēšanai transportlīdzekļos.
- Pēc pieprasījuma tvertnes var veidot arī pielāgotās krāsās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|400 - 930
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Motora tips
|L 100 V
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|600
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Servo Control
- Power sprausla
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Mobila augstspiediena tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, iespējams mazgāt būvniecības iekārtas un transportlīdzekļus)
- Iznomāšanai nomas parkos: iekārta ir izmantojama dažādiem tīrīšanas uzdevumiem
- Ideāli piemērota tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, grafiti noņemšanai)
- Mobila augstspiediena tīrīšana komunālām vajadzībām (piemēram, parkos)