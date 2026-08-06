HD piekabe HD 9/23 Ge Tr1
Mobils un autonoms risinājums ilgstošai augstspiediena tīrīšanai būvlaukumos un pašvaldību teritorijās: HD 9/23 Ge Tr1 piekabe ar Honda benzīna dzinēju (ES STAGE V) un 1000 litru ūdens tvertni.
Ar mūsu izturīgo un mobilo piekabi HD 9/23 Ge Tr1 pat bez ārējas strāvas un ūdens padeves iespējams veikt augstspiediena tīrīšanu ar aukstu ūdeni, kas būtu jāveic, piemēram, būvlaukumos vai ikdienas komunālajos darbos. Iekārta darbojas neatkarīgi, tai ir jaudīgs un uzticams Honda benzīna dzinējs (ES STAGE V) un 1000 litru ūdens tvertne. 230 bāru darba spiediens un apjomīgā ūdens caurplūde (930 litri stundā) nodrošina pietiekamu tīrīšanas veiktspēju arī noturīgu netīrumu gadījumā. Iekārta ir aprīkota arī ar ergonomisko EASY!Force augstspiediena pistoli. Vienkāršā lietošana un daudzveidīgie uzglabāšanas risinājumi gādā par lietotājam draudzīgu darbu. Pēc pieprasījuma ir iespējams iegādāties arī citus iekārtas konfigurācijas variantus, piemēram, rāmja versiju vai iekārtu, kurai aizmugurējā daļā ir integrēta šļūtenes spole.
Īpašības un ieguvumi
Nav atkarīga no ārējas strāvas un ūdens padeves
- Yanmar dīzeļdzinējs vai Honda benzīna dzinējs (abi atbilst ES degvielas izmešu klasei STAGE V) patstāvīgam darbam.
- 1000 litru ūdens tvertne gādā par vismaz vienu stundu darba ar pilnu jaudu.
- Piekabes koncepcija nodrošina augstu mobilitāti un maksimālu neatkarību.
Viegla un parocīga lietošana
- Sevišķi viegli lietojama, piemērota arī lietošanai nomas punktos.
- Ērti lietojams aprīkojums: elektroniska dzinēja palaišana un papildus pieejama šļūtenes spole.
- Uzglabāšanas nodalījums aizmugurējā iekārtas daļā degvielas kannas un piederumu novietošanai.
Izturīga konstrukcija lietošanai pat skarbākos darba apstākļos
- Uzticama, pārbaudīta Kärcher augstspiediena tehnoloģija. Ilgs kalpošanas laiks.
- Papildaprīkojumā pieejams aizsargrāmis un pārvalks iekārtas aizsardzībai.
- Integrētā dzesēšanas sistēma ļauj strādāt ar iekārtu visa gada garumā.
Iespējamas vairākas konfigurācijas
- Pielāgojamas, individuālām klientu prasībām piemērojamas konfigurācijas.
- Iespējama rāmja versija uzstādīšanai uz platformām vai iebūvēšanai transportlīdzekļos.
- Pēc pieprasījuma tvertnes var veidot arī pielāgotās krāsās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|400 - 930
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motora ražotājs
|Honda
|Motora tips
|GX 390
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|600
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Stobrs: 1050 mm
- Servo Control
- Power sprausla
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Mobila augstspiediena tīrīšana celtniecības nozarē (piemēram, iespējams mazgāt būvniecības iekārtas un transportlīdzekļus)
- Iznomāšanai nomas parkos: iekārta ir izmantojama dažādiem tīrīšanas uzdevumiem
- Ideāli piemērota tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, grafiti noņemšanai)
- Mobila augstspiediena tīrīšana komunālām vajadzībām (piemēram, parkos)