Augstspiediena mazgātājs HD 10/15-4 Cage Food
Augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 10/15-4 Cage Food ar 150 bāru darba spiedienu. Visas ūdeni vadošās detaļas ir izgatavotas no īpašiem materiāliem, kas ļauj iekārtu izmantot pārtikas ražošanas uzņēmumos.
Mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 10/15-4 Cage Food bez ūdens sildīšanas funkcijas ir paredzēta profesionālai izmantošanai pārtikas rūpniecības uzņēmumos, un pārsteidz ar augstu veiktspēju un iespēju darbam izmantot karstu ūdeni (līdz 85°C). Tās izturīgais rāmis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, savukārt augstspiediena šļūtene un riteņi ir izgatavoti no materiāla, kas uz grīdas neatstāj švīkas. Visas ūdeni vadošās detaļas ir izgatavotas no īpašiem materiāliem, Iekārta atbilst visām stingrajām higiēnas un sanitārajām prasībām, kuras piemēro tīrīšanai virtuvēs, saldētavās vai noliktavās. Turklāt šī iekārta var lepoties ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem. Tai ir EASY!Force HD pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, tādējādi neradot nekādu piepūli tās sprūda nospiešanai un turēšanai un ļaujot ar to darboties ilgstoši un nepagurstoši. Patentētie EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, turklāt tie ir tikpat izturīgi un ilgkalpojoši.
Īpašības un ieguvumi
Pilnībā atbilst visaugstākajiem higiēnas standartiem.Nerūsošā tērauda paneļi. Visas detaļas, kas nonāk saskarē ar ūdeni, ir izgatavotas no īpaša pārtikas kvalitātes misiņa.
Īpaši efektīva tīrīšanaLīdz pat 85°C augsta ūdens ieejas temperatūra pateicoties īpašajam spiediena sūknim. Apstiprināts darbam ar RM 734 hlorēto tīrīšanas līdzekli.
Higiēnas prasībasNeatstāj pēdas un viegli manevrējams. Pārtikas kvalitātes spiediena šļūtene, kas neatstāj pēdas.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|440 - 990
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 85
|Darba spiediens (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14.5
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|6.4
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|78.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|86.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|650 x 521 x 1100
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Food pistole
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: "Food industry" pārtikas rūpniecības versija
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: 5 l
- Spiediena samazināšana
- Slēgta cauruļveida rāmja konstrukcija ar integrētu rokturi iekraušanai ar celtni
