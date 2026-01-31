Augstspiediena mazgātājs HD 16/15-4 Cage Plus
Darbiem ar intensīvu ūdens izmantošanu paredzētu nesildāmu augstspiediena tīrītāju īss apraksts.
HD 25/15-4 Cage Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrītāju, kas darbojas, balstoties uz trīsfāzu sistēmu, Kärcher izstrādāja kā mobilu mašīnu darbiem, kur intensīvi tiek izmantots ūdens - tīrīšanas darbiem lauksaimniecībā un celtniecībā. Tam ir augstas kvalitātes Kärcher kloķvārpstas sūknis ar lielu ūdens plūsmas ātrumu - līdz pat 1600 l/h - izcilai tīrīšanas veiktspējai. Piemērots ļoti lielai netīrībai staļļos un karjeros, akmens drupināšanas rūpnīcās un citās vietās, kur tiek veikti zemes darbi un rakšana. Ir pneimatiskās riepas vieglai manevrējamībai un izmantošanai uz nelīdzenām virsmām. HD 16/15-4 Cage Plus ir paredzēts ikdienas lietošanai skarbos apstākļos. Šī mašīna piedāvā izcilu veiktspēju, tai ir virkne īpašu funkciju un augstas kvalitātes piederumi.
Īpašības un ieguvumi
AizsargrāmisIzturīgs ārējais cauruļu rāmis Integrēta stiprinājuma vieta āķim un nodalījums piederumiem. Pasargā ierīci no bojājumiem
Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikāNoplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana Aizsardzība pret nepietiekamu spriegumu un pārspriegumu Aizsardzība pret divfāžu īssavienojumu.
Vissarežģītākajiem darbiemAugsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
- Īpaši lieli kloķvārpsta un klaņi ar izturīgiem lodīšu gultņiem.
- Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 1600
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|190 / 19
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|7.5
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|106.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|116
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|957 x 686 x 1080
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Advanced
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
- Power sprausla
- Dubļu frēze
- Augstspiediena stobrs
- Servo Control
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
- Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
Pielietošanas veidi
- Intensīvai īpaši noturīgu netīrumu tīrīšanai ar augstspiediena lauksaimniecības objektos un būvobjektos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
