Augstspiediena mazgātājs HD 16/15-4 Cage Plus

Darbiem ar intensīvu ūdens izmantošanu paredzētu nesildāmu augstspiediena tīrītāju īss apraksts.

HD 25/15-4 Cage Plus aukstā ūdens augstspiediena tīrītāju, kas darbojas, balstoties uz trīsfāzu sistēmu, Kärcher izstrādāja kā mobilu mašīnu darbiem, kur intensīvi tiek izmantots ūdens - tīrīšanas darbiem lauksaimniecībā un celtniecībā. Tam ir augstas kvalitātes Kärcher kloķvārpstas sūknis ar lielu ūdens plūsmas ātrumu - līdz pat 1600 l/h - izcilai tīrīšanas veiktspējai. Piemērots ļoti lielai netīrībai staļļos un karjeros, akmens drupināšanas rūpnīcās un citās vietās, kur tiek veikti zemes darbi un rakšana. Ir pneimatiskās riepas vieglai manevrējamībai un izmantošanai uz nelīdzenām virsmām. HD 16/15-4 Cage Plus ir paredzēts ikdienas lietošanai skarbos apstākļos. Šī mašīna piedāvā izcilu veiktspēju, tai ir virkne īpašu funkciju un augstas kvalitātes piederumi.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 16/15-4 Cage Plus: Aizsargrāmis
Aizsargrāmis
Izturīgs ārējais cauruļu rāmis Integrēta stiprinājuma vieta āķim un nodalījums piederumiem. Pasargā ierīci no bojājumiem
Augstspiediena mazgātājs HD 16/15-4 Cage Plus: Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana Aizsardzība pret nepietiekamu spriegumu un pārspriegumu Aizsardzība pret divfāžu īssavienojumu.
Augstspiediena mazgātājs HD 16/15-4 Cage Plus: Vissarežģītākajiem darbiem
Vissarežģītākajiem darbiem
Augsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
  • Īpaši lieli kloķvārpsta un klaņi ar izturīgiem lodīšu gultņiem.
  • Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 1600
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 190 / 19
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 7.5
Barošanas kabelis (m) 5
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 106.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 116
Izmēri (G x P x A) (mm) 957 x 686 x 1080

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena stobrs
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai īpaši noturīgu netīrumu tīrīšanai ar augstspiediena lauksaimniecības objektos un būvobjektos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 16/15-4 Cage Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

  • SSL Secured
