Augstspiediena mazgātājs HD 20/15-4 Cage Plus

Augstspiediena tīrīšanas iekārtai HD 20/15-4 Cage Plus mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir liels ūdens padeves ātrums (2000 l/st.) un 150 bāru darba spiediens, kas tai ļauj efektīvi tikt galā ar lielu daudzumu netīrumu.

Mūsu trīsfāzu strāvas, aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 20/15-4 Cage Plus ar inovatīvu kloķvārpstas sūkņa tehnoloģiju ir paredzēta visnoturīgāko netīrumu noņemšanai lauksaimniecības objektos un būvobjektos, kas bieži vien iespējams tikai ar lielu ūdens daudzumu. Šī iekārta nodrošina lielu ūdens plūsmas ātrumu (2000 litri stundā) un rada 150 bārus lielu darba spiedienu. Iekārtas izturīgā konstrukcija un lielā mobilitāte, ko nodrošina riteņi, kas ir droši pret pārduršanu, to padara īpaši piemērotu izmantošanai skarbos apstākļos visdažādāko tīrīšanas darbu veikšanai. Patentētie EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, turklāt tie ir tikpat izturīgi un ilgi kalpojoši. HD 20/15-4 Cage Plus ir specializēta iekārta, kas paredzēta īpašu sarežģītu uzdevumu veikšanai.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 20/15-4 Cage Plus: Aizsargrāmis
Aizsargrāmis
Izturīgs ārējais cauruļu rāmis Integrēta stiprinājuma vieta āķim un nodalījums piederumiem. Pasargā ierīci no bojājumiem
Augstspiediena mazgātājs HD 20/15-4 Cage Plus: Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana Aizsardzība pret nepietiekamu spriegumu un pārspriegumu Aizsardzība pret divfāžu īssavienojumu.
Augstspiediena mazgātājs HD 20/15-4 Cage Plus: Vissarežģītākajiem darbiem
Vissarežģītākajiem darbiem
Augsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
  • Īpaši lieli kloķvārpsta un klaņi ar izturīgiem lodīšu gultņiem.
  • Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 2000
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 190 / 19
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 11.5
Barošanas kabelis (m) 5
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 118
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 127.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 957 x 686 x 1080

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena stobrs
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
  • Spiediena samazināšana
  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai īpaši noturīgu netīrumu tīrīšanai ar augstspiediena lauksaimniecības objektos un būvobjektos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 20/15-4 Cage Plus rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

