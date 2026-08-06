Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus

Augstspiediena tīrīšanas iekārtai HD 25/15-4 Cage Plus ir liels ūdens padeves ātrums (2500 l/st.) un 150 bāru darba spiediens, kā arī izturīgs nerūsējošā tērauda rāmis.

HD 25/15-4 Cage Plus ir īpaši mobila iekārta, kas paredzēta īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai. Trīsfāzu strāvas augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir ļoti augstas veiktspējas sistēma, ko nodrošina augstas kvalitātes kloķvārpstas sūknis, kas ļauj panākt līdz pat 2500 l/st. lielu plūsmas ātrumu. Tās darba spiediens ir 150 bāri, un tā tiek galā pat ar visnoturīgākajiem netīrumiem, piemēram, liellopu audzēšanas telpās, lielos būvobjektos, tranšejās rakšanas un izrakteņu ieguves vietās, kā arī akmens drupināšanas rūpnīcās un karjeros. Inovatīvie EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi ievērojami atvieglo un paātrina tīrīšanas darbu veikšanu. Salīdzinājumā ar parastajiem vītņu savienojumiem, tie ir saliekami un izjaucami piecas reizes ātrāk, turklāt ir tikpat izturīgi un ilgkalpojoši. Visbeidzot, pret pārduršanu drošās riepas garantē iekārtas vienkāršu lietošanu un manevrēšanu — pat pa nelīdzenu reljefu.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus: Aizsargrāmis
Aizsargrāmis
Izturīgs ārējais cauruļu rāmis Integrēta stiprinājuma vieta āķim un nodalījums piederumiem. Pasargā ierīci no bojājumiem
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus: Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Elektroniskā kontrole lielākai drošībai ekspluatācijas laikā
Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišana Aizsardzība pret nepietiekamu spriegumu un pārspriegumu Aizsardzība pret divfāžu īssavienojumu.
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus: Vissarežģītākajiem darbiem
Vissarežģītākajiem darbiem
Augsta mobilitāte, pateicoties saliekamajam rokturim un necaurduramiem riteņiem. Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
  • Īpaši lieli kloķvārpsta un klaņi ar izturīgiem lodīšu gultņiem.
  • Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 2500
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 190 / 19
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 13
Barošanas kabelis (m) 5
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 120
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 129
Izmēri (G x P x A) (mm) 957 x 686 x 1080

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force Advanced
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
  • Power sprausla
  • Dubļu frēze
  • Augstspiediena stobrs
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
  • Spiediena samazināšana
  • Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 25/15-4 Cage Plus
Videos
Pielietošanas veidi
  • Intensīvai īpaši noturīgu netīrumu tīrīšanai ar augstspiediena lauksaimniecības objektos un būvobjektos.
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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