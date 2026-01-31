Augstspiediena mazgātājs HD 4/10 AKKU-HD C
Lieliski piemērots uzkopējiem, kā arī labiekārtojot vai veicot pašvaldību darbus: mūsu pirmais profesionālais ar akumulatoru darbināmais augstspiediena tīrītājs HD 4/11 C Battery. Darbojas neatkarīgi, bez ārēja elektroenerģijas avota.
Mūsu HD 4/11 C Bp Battery ir pirmais ar akumulatoru darbināmais augstspiediena tīrītājs, kas ir piemērots profesionālai lietošanai. To var darbināt vertikāli un horizontāli, un tas pārsteidz ar daudzām augstas kvalitātes aprīkojuma funkcijām, piemēram, misiņa cilindra galvu, automātisku spiediena samazināšanu un viedu piederumu glabāšanu. Tāpat iekārtā pieejama EASY!Force augstspiediena pistole, kas izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai pistoles noturēšanā vispār nebūtu jāpielieto spēks, savukārt EASY!Lock ātrie savienojumi nodrošina piecas reizes ātrāku izmantošanu nekā parastie skrūvju savienojumi, neapdraudot iekārtas izturību vai ilgmūžību. Iekārta ir lieliski piemērota uzkopējiem, labiekārtošanai vai arī pašvaldības darbiem, un tā darbojas ar 2 jaudīgiem 36 V litija jonu akumulatoriem, kuri nav iekļauti komplektācijā. Mūsu 36 V akumulatoru platformas akumulatori ir savietojami ar citām tā paša klāsta mašīnām un garantē ilgu darbības laiku un lieliskus tīrīšanas darbus. Vieglāk notīrāmiem netīrumiem ieteicams izmantot ekoloģiskās efektivitātes režīmu, lai palielinātu akumulatora darbības pat par 34 minūtēm.
Īpašības un ieguvumi
36 V baterijas platformaAugsta tīrīšanas veiktspēja un ilgs darbības laiks. Saderīgas baterijas vairākos preču klāstos. Ātrais lādētājs, kas ļauj ietaupīt laiku.
Ekonomisks un efektīvs eco!efficiency režīmsIetaupa enerģiju un paildzina akumulatora darbības laiku. Samazināta tīrīšanas veiktspēja vieglāk notīrāmiem netīrumiem.
K valitāteAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Pārvietojamība
- Iekārtas priekšpusē integrētais pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu ērti iekraut un transportēt.
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.
- Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Maksimāla elastība.
- No ārējiem elektroenerģijas avotiem neatkarīga augstspiediena tīrīšana.
- Īsāks iestatīšanas laiks, jo netiek izmantoti strāvas kabeļi.
- Pilnīgi patstāvīgs darbs ir iespējams arī ar atsūkšanas šļūtenes palīdzību ārējiem ūdens avotiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Caurplūde (l/h)
|320 - 400
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|30 (7,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Baterijas lādētāja kabeļa garums (m)
|1.2
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|20.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|23.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 370 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Pistole: EASY!Force
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Stobrs: 840 mm
- Dubļu frēze
- Ūdens iesūkšanas šļūtene
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Neatkarīgai, mobilai augstspiediena tīrīšanai, piemēram, dārzkopjiem vides labiekārtošanā vai komunālām vajadzībām.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast HD 4/10 AKKU-HD C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.