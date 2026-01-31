Augstspiediena mazgātājs HD 4/11 C Bp Pack
Pirmais ar bateriju darbināmais profesionālais augstspiediena tīrītājs HD 4/11 C Battery. Mobilām vajadzībām, piemēram, pašvaldību teritorijās. Komplektācijā ir divas 36 V litija jonu baterijas.
Mūsu HD 4/11 C Bp Battery ir aprīkots ar divām, īpaši jaudīgām 36 V litija jonu baterijām, tādēļ tas ir pirmais Kärcher ar bateriju darbināmais augstspiediena tīrītājs, kas darbojas profesionālā līmenī. Mūsu 36 V platformas baterijas garantē izcilu tīrīšanas veiktspēju un ilgu darbības laiku, turklāt tās ir savietojamas ar citām tā paša klāsta iekārtām. HD 4/11 C Bp ir piemērots visur, kur nav pieejami ārējie elektroenerģijas avoti, kā tas bieži notiek pašvaldību darbos, labiekārtošanā vai uzkopšanā. Tāpat mobilais augstspiediena tīrītājs ir piemērots gan vertikālai, gan horizontālai darbībai. Tam ir lieliskas kvalitātes elementi, piemēram, misiņa cilindra galva, automātiskā spiediena samazināšana, EASY!Force augstspiediena pistole, EASY!Lock ātrie savienojumi un vieda piederumu glabāšana. eco!efficiency režīms ir lieliski piemērots vieglāk notīrāmiem netīrumiem, lai samazinātu tīrīšanas veiktspēju un tādējādi pagarinātu baterijas darbības laiku par līdz pat 34 minūtēm.umiem, lai samazinātu tīrīšanas darbu un tādējādi pagarinātu akumulatora darbības laiku par līdz pat 34 minūtēm.
Īpašības un ieguvumi
36 V baterijas platformaAugsta tīrīšanas veiktspēja un ilgs darbības laiks. Saderīgas baterijas vairākos preču klāstos. Ātrais lādētājs, kas ļauj ietaupīt laiku.
Ekonomisks un efektīvs eco!efficiency režīmsIetaupa enerģiju un paildzina baterijas darbības laiku. Samazināta tīrīšanas veiktspēja vieglāk notīrāmiem netīrumiem.
K valitāteAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Pārvietojamība
- Iekārtas priekšpusē integrētais pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu ērti iekraut un transportēt.
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.
- Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Maksimāla elastība.
- No ārējiem elektroenerģijas avotiem neatkarīga augstspiediena tīrīšana.
- Īsāks uzstādīšanas laiks, jo netiek izmantoti strāvas kabeļi.
- Pilnīgi patstāvīgs darbs ir iespējams arī ar iesūkšanas šļūteni: ar to varat iegūt ūdeni no alternatīviem ūdens avotiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Caurplūde (l/h)
|320 - 400
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|1.6
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|7.5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|30 (7,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uzlādes strāva (A)
|6
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Baterijas lādētāja kabeļa garums (m)
|1.2
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|26.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|31.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 370 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ baterija (2 gab.)
- Pistole: EASY!Force
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Stobrs: 840 mm
- Dubļu frēze
- Ūdens iesūkšanas šļūtene
Aprīkojums
- Lādētājs: 36 V Battery Power+ ātrais lādētājs (2 gab.)
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Neatkarīgai, mobilai augstspiediena tīrīšanai, piemēram, dārzkopjiem vides labiekārtošanā vai komunālām vajadzībām.
