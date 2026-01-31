Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 C
Praktiska, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 5/12 C, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.
Kompakta, viegla un daudzpusīga aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 5/12 C, kurai ir lieliska mobilitāte, un kas ir piemērota kā vertikālai, tā horizontālai izmantošanai. Šai iekārtai ir piederumu novietne, un pateicoties tās misiņa cilindra blokam un automātiskajai spiediena samazināšanas sistēmai, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Tāpat komplektācijā ietilpst arī jaunā EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. Ar šo iekārtu darbus var paveikt, operatoram nenogurstot, un to var ātri sagatavot darbam, kā arī darbošanās laikā nomainīt tās piederumus.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
PārvietojamībaIekārtas priekšpusē integrētais pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu ērti iekraut un transportēt. Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu. Kompakts iepakojums.
Lielāka darbības brīvībaIespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimāla stabilitāte. Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas.
K valitāte
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Piederumu novietne
- Vītnes savienojums (M 18 × 1,5) virsmu tīrītāja uzglabāšanai tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums trīsstrūklu un rotējošā uzgaļa uzglabāšanai.
- Gumijas siksna augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 500
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|120 - 120 / 12 - 12
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.5
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs (mm)
|35
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|24.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|26.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 360 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
- Stobrs: 840 mm
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
- Spiediena samazināšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 5/12 C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.