Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus

Praktiska, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 5/12 CX Plus, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.

Kompakta, viegla un daudzpusīga aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 5/12 CX Plus, kurai ir lieliska mobilitāte, un ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Šai iekārtai ir piederumu novietne, un pateicoties tās misiņa cilindra blokam un automātiskajai spiediena samazināšanas sistēmai, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Tāpat komplektācijā ietilpst arī jaunā EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, un nebūt neatpaliek no tiem uzticamības un ilgkalpošanas ziņā. Ar šo iekārtu darbus var paveikt, operatoram nenogurstot, un to var ātri sagatavot darbam, kā arī darbošanās laikā nomainīt tās piederumus.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus: Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus: Pārvietojamība
Pārvietojamība
Iekārtas priekšpusē integrētais pārvietošanas rokturis ļauj iekārtu ērti iekraut un transportēt. Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu. Kompakts iepakojums.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus: Lielāka darbības brīvība
Lielāka darbības brīvība
Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimāla stabilitāte. Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas.
K valitāte
  • Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku.
  • Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Piederumu novietne
  • Vītnes savienojums (M 18 × 1,5) virsmu tīrītāja uzglabāšanai tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums trīsstrūklu un rotējošā uzgaļa uzglabāšanai.
  • Integrēta šļūtenes spole ar 15 m garu augstspiediena šļūteni. Plašam darbības rādiusam un vienkāršai uzglabāšanai (CX modeļi)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500 - 500
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 120 - 120 / 12 - 12
Maks. spiediens (bar/MPa) 175 / 17.5
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.5
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs (mm) 35
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 26.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 29
Izmēri (G x P x A) (mm) 380 x 370 x 930

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
  • Stobrs: 840 mm
  • Dubļu frēze

Aprīkojums

  • Šļūtenes spole
  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus
Augstspiediena mazgātājs HD 5/12 CX Plus
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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