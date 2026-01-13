Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C

Kompakta, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta HD 5/15 C mazgāšanai ar aukstu ūdeni, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.

Kompakta, viegla un daudzpusīga aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 5/15 C, kas pārsteidz ar īpašu mobilitāti, un kuru var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Šai iekārtai ir piederumu novietne, un pateicoties tās misiņa cilindra blokam un automātiskajai spiediena samazināšanas sistēmai, tai nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Turklāt iekārta pārsteidz ar dažādiem inovatīviem risinājumiem, kuri uzlabo darbu veikšanas komfortu, kā arī ļauj iekārtu ātrāk sagatavot darbam un tai esot darbībā nomainīt dažādus piederumus. EASY!Force augstspiediena pistole efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās mēlītes lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, turklāt tie ir tikpat izturīgi un ilgkalpojoši. Šāda visaptveroša aprīkojuma pakete ļauj panākt nevainojamu tīrīšanas rezultātu, nenogurdinot iekārtas operatoru.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C: Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C: Pārvietojamība
Pārvietojamība
Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt. Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu. Kompakts iepakojums.
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C: Lielāka darbības brīvība
Lielāka darbības brīvība
Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimāla stabilitāte. Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas.
K valitāte
  • Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku.
  • Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Piederumu novietne
  • Vītnes savienojums (M 18 × 1,5) virsmu tīrītāja uzglabāšanai tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums trīsstrūklu un rotējošā uzgaļa uzglabāšanai.
  • Gumijas siksna augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 500
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 150 / 15
Maks. spiediens (bar/MPa) 200 / 20
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 2.8
Barošanas kabelis (m) 5
Sprauslas izmērs (mm) 32
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 25.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 27.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 380 x 360 x 930

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
  • Stobrs: 840 mm

Aprīkojums

  • Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 5/15 C rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija