Augstspiediena mazgātājs HD 5/15 C
Kompakta, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta HD 5/15 C mazgāšanai ar aukstu ūdeni, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.
Kompakta, viegla un daudzpusīga aukstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 5/15 C, kas pārsteidz ar īpašu mobilitāti, un kuru var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Šai iekārtai ir piederumu novietne, un pateicoties tās misiņa cilindra blokam un automātiskajai spiediena samazināšanas sistēmai, tai nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Turklāt iekārta pārsteidz ar dažādiem inovatīviem risinājumiem, kuri uzlabo darbu veikšanas komfortu, kā arī ļauj iekārtu ātrāk sagatavot darbam un tai esot darbībā nomainīt dažādus piederumus. EASY!Force augstspiediena pistole efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās mēlītes lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem, turklāt tie ir tikpat izturīgi un ilgkalpojoši. Šāda visaptveroša aprīkojuma pakete ļauj panākt nevainojamu tīrīšanas rezultātu, nenogurdinot iekārtas operatoru.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma. Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
PārvietojamībaIekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt. Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu. Kompakts iepakojums.
Lielāka darbības brīvībaIespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimāla stabilitāte. Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas.
K valitāte
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa komponentus un paildzina tā kalpošanas laiku.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Piederumu novietne
- Vītnes savienojums (M 18 × 1,5) virsmu tīrītāja uzglabāšanai tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums trīsstrūklu un rotējošā uzgaļa uzglabāšanai.
- Gumijas siksna augstspiediena šļūtenes pievienošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|500
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|200 / 20
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|2.8
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Sprauslas izmērs (mm)
|32
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|25.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|27.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 360 x 930
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 200 bāri
- Stobrs: 840 mm
Aprīkojums
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
- Spiediena samazināšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
